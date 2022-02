Elden Ring : Les premiers tests sont tombés, voici ce qu’en pense la presse

Plus que deux petits jours avant de pouvoir officiellement poser les mains sur Elden Ring. Le jeu de From Software est l’un des titres le splus attendus de cette année 2022, et beaucoup attendent de voir si le dernier bébé de From Software va tenir toutes ses promesses. On a déjà un début de réponse avec de nombreux tests de la presse qui sont sortis à travers le monde, l’occasion de voir les premiers avis autour de cet Elden Ring.

Les premières notes d’Elden Ring

Comme on pouvait s’en douter, Elden Ring est salué par une très grande partie de la critique, qui loue son monde ouvert, sa direction artistique et son gameplay. Voici quelques tests déjà disponibles sur Elden Ring de la part de nos confrères français et internationaux :

De sacrées notes pour un jeu pour le moment affiché à 98 sur Metacritic. Il faut néanmoins s’attendre à ce que cela baisse un peu d’ici les heures à venir.

Quant à notre test, vous pourrez le retrouver la semaine prochaine sur notre site, étant donné que nous n’avons pas reçu le jeu autant en avance (on se dépêche, promis).

Elden Ring sera disponible dès le 25 février sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu du jeu pour en savoir plus. Vous pouvez aussi consulter notre FAQ complète pour connaître tout ce qu’il y a à savoir sur le jeu.