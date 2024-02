From Software : Hidetaka Miyazaki dit vouloir laisser davantage de place à d’autres réalisateurs pour les prochains jeux du studio

Miyazaki reste maître, mais veut voir d’autres personnes essayer

Hidetaka Miyazaki est l’un des talents clés de From Software, si ce n’est la clé de voute du studio et du succès de la formule Souls-like. Pour autant, avec tous les projets en cours au sein de ses équipes, il déclare qu’il n’est pas impossible qu’il laisse de plus en plus sa place à de nouveaux réalisateurs à l’avenir sur ce type de production (via une interview chez IGN) :

« Oui, je pense qu’il est très probable que nous verrons de nouveaux réalisateurs à l’avenir. Et je pense que si nous faisons cela, j’aimerais m’éloigner de ce rôle de supervision et leur donner la pleine direction et le plein contrôle sur ces projets. Je pense vraiment que c’est le meilleur moyen et le plus simple pour eux de s’épanouir dans cet environnement et avec ces nouveaux projets. »

N’allons pas mettre à la retraite Hidetaka Miyazaki trop vite : il dit encore adorer les projets où il officie en tant que réalisateur et on devrait voir son nom rattaché à la direction de projets pendant encore un moment. Il dit surtout vouloir moins superviser comme il l’a fait sur Dark Souls 2, afin de laisser d’autres artistes s’exprimer pleinement.

Le cas Bloodborne évoqué

Est-ce que cela se fera sur un remake de Bloodborne ? Ne lui posez la question, car il ne peut pas y répondre. C’est en tout cas ce qu’il indique à IGN en rappelant que c’est Sony qui a les droits sur la licence, et qu’il ne peut donc rien décider à ce sujet. Il y a quelques jours, dans une autre interview publiée chez Eurogamer, Miyazaki avait cependant laissé entendre qu’un tel projet pourrait d’abord nécessiter une avancée technologique qui justifierait l’existence d’un remake :

« Je pense que le fait d’avoir de nouveaux hardwares fait définitivement partie de ce qui donne de la valeur à ces remakes. »

S’il déclare tout cela de manière générale sans pour autant s’attarder sur le cas de Bloodborne, il serait logique d’y voir ici un indice qu’il est encore un peu trop tôt pour qu’un remake de ce jeu voit le jour. Peut-être sur PS6, pour imiter le gap de deux générations comme Demon’s Souls ?