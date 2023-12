Elden Ring : La sortie du DLC Shadow of the Erdtree prévue pour février 2024 ?

Si l’on s’intéresse à cette rumeur aujourd’hui, c’est parce qu’elle ne provient pas d’un insider qui s’ennuyait, mais du fabricant Thrustmaster, qui conçoit des accessoires gaming comme des manettes ou des casques. Vous vous demandez maintenant quel est le rapport entre cette société et le jeu de From Software, et la réponse est simple : un partenariat semble être prévu avec une manette aux couleurs d’Elden Ring, comme on l’apprend via un document de présentation de Thrustmaster qui a fuité sur Reddit.

Au-delà même de voir à quoi ressemble cette manette, dont le design ne serait pas tout à fait définitif, on voit surtout que Thrustmaster comptait donner vie à cette collaboration au cours du mois de février 2024, avec un petit astérisque qui mentionne la possibilité de se « synchroniser avec la sortie du DLC Shadow of the Erdtree ». On y voit aussi la mention d’une édition Anniversary pour le jeu, ce qui tombe sous le sens étant donné qu’il fêtera ses 2 ans en février prochain.

Il est également précisé que cette collaboration pourrait se poursuivre en 2025 avec la sortie de manettes aux couleurs de Malenia ou de Ranni, deux personnages iconiques du jeu, qui sortiraient en même temps qu’une autre extension pour le jeu ou d’un autre « temps fort ». Ici, il semblerait que l’on soit davantage sur une supposition plutôt qu’une certitude.

Yasuhiro Kitao said Elden Ring's DLC Shadow of the Erdtree will not release anytime soon

"It is still some way off, but we are making good progress. Like "Bloodborne" and other games, there will be new battles and new characters."

Translated with DeepL:https://t.co/8aj6sNaOEN pic.twitter.com/9tDcjn6DT9

— Knoebel (@Knoebelbroet) December 1, 2023