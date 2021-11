eFootball 2022 sort sa mise à jour 0.9.1, mais retarde sa version 1.0 au printemps 2022

Le lancement de eFootball 2022 est sans doute l’un des plus ratés de cette année, avec une communauté qui a fait savoir son mécontentement auprès de Konami. L’éditeur s’est excusé à plusieurs reprises tout en indiquant que les grosses mises à jour étaient en chemin, dont la 0.9.1, qui vient d’être déployée. Mais pour la version 1.0, il faudra encore attendre.

Le vrai lancement du jeu retardé

La mise à jour 1.0 de eFootball 2022 devait marquer le véritable lancement du jeu, avec un contenu beaucoup plus étoffé et de nombreuses correction. Cette update était attendue pour ce mois de novembre, mais comme on pouvait s’en douter, elle est reportée à son tour.

Konami a diffusé un message sur les réseaux sociaux afin de nous apprendre cela. On découvre alors que cette version 1.0 sortira finalement durant le printemps 2022. De plus, l’éditeur annule son Premium Player Pack, et celles et ceux qui avaient déjà acheté ce pack seront remboursés.

Il faudra donc attendre encore quelques mois avant de voir si la version 1.0 changera la donne pour le jeu, qui aura fort à faire pour faire revenir sa communauté.