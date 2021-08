eFootball

Anciennement intitulé Pro Evolution Soccer, celui qui aurait dû s'appeler PES 2022 se nomme eFootball et marque un tournant dans l'histoire de la simulation de football conçue par Konami.Ce changement majeur s'illustre notamment avec l'abandon de l'annualisation de la licence, et une évolution du titre au fil des années grâce à des mises à jour. Désormais orienté eSport et basé sur un modèle free-to-play, eFootball ne délaisse pas pour autant ses modes de jeu emblématiques comme la Ligue des Masters, mais ceux-ci sont cette fois proposés à l'achat séparément.