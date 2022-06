eFootball 2022 : Le DLC consacré à la Ligue des Masters ne sortira pas avant 2023

Lancé sous forme de « démo » en septembre 2021 et disponible en version 1.0 depuis mi-avril, eFootball 2022, la simulation sportive free-to-play de Konami succédant à la célèbre licence Pro Evolution Soccer, a bien des difficultés à trouver son public. Pourtant, le studio japonais a la ferme intention de ne pas laisser sa production sombrer dans l’oubli.

Pour preuve, dans un thread publié hier sur Twitter, il a dévoilé quelques informations sur les prochaines mises à jour qui seront déployées après la sortie de la version 1.1 du jeu. Une manière d’essayer de rassurer les joueurs et les joueuses même si la diffusion de cette roadmap s’accompagne d’une mauvaise nouvelle puisque le DLC dédié à la Ligue des Masters, l’équivalent du mode Carrière Manager dans FIFA, n’arrivera pas avant 2023.

Paid Content

– The number of teams that can be used in leagues and club teams will be expanded and distributed as additional paid content by the end of 2022

– Master League will be available as additional paid content during 2023

— eFootball (@play_eFootball) May 31, 2022