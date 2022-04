eFootball 2022 passe enfin en version 1.0, coup d’envoi le 14 avril

Présenté comme une forme de « démo » à son lancement en septembre dernier, eFootball 2022 a été un échec retentissant pour Konami, avec des critiques Steam qui l’ont fait descendre au plus bas de l’échelle des jeux les moins bien notés de la plateforme. Mais l’éditeur comptait se rattraper avec la vraie sortie du jeu, celle de la version 1.0, et après des mois d’attente, on sait enfin quand cette mise à jour arrivera.

La liste des améliorations de la version 1.0

Vous pouvez donc préparer vos crampons, eFootball 2022 passera dans sa version 1.0 dès le 14 avril prochain sur toutes les plateformes. Konami l’avoue, le jeu de base a été publié trop tôt, mais cette mise à jour a pour but de tout changer :

« Nous étions tellement centrés sur l’idée de publier le jeu à temps que nous en avions perdu de vue le plus important : la qualité.

Naturellement, nous avons été la cible des critiques de la part de nos fans légitimement déçus. Depuis, l’équipe de développement a travaillé dur pour retrouver la confiance de notre chère communauté, mais aussi dans le but d’en faire un jeu aussi agréable que possible pour les fans de football du monde entier. Dans le cadre de notre engagement à améliorer le jeu, nous avons ajouté de nouvelles commandes et de nombreux éléments (offensifs et défensifs) très répandus dans le football moderne. Nous avons également réajusté l’équilibre du jeu et corrigé des bugs, afin de garantir une expérience de jeu agréable. »

Cette version 1.0 du jeu apportera donc les éléments suivants :

Changements des commandes en défense et ajout de « Demander un pressing »

Améliorations des passes et nouvelle commande « Passe en puissance »

Plus de trajectoires de tirs pour une plus grande satisfaction

Évolution stratégique grâce à des fonctions de dribbles améliorées

Connectivité en ligne améliorée

Fonctionnalités supplémentaires pour le Plan de jeu

Création d’équipe avec « Équipe de rêve »

Et bien d’autres détails qui sont listés sur le site officiel

Les mises à jour ne vont évidemment pas s’arrêter avec cette 1.0, mais Konami espère que cette version répondra aux attentes de qualité de la communauté. Réponse le 14 avril prochain.