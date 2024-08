Survivrons-nous aux chutes de FPS ?

Bien que les dernières grosses productions soient désormais tournées vers les dernières consoles, le parc de consoles PS4 et Xbox One reste encore très important. Beaucoup n’ont pas encore franchi le pas de la génération suivante, et il semble qu’Electronic Arts souhaite profiter de ce public qui n’a pas pu essayer Star Wars Jedi: Survivor, la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order, sorti sur PS4 et Xbox One.

Le jeu d’action/aventure de Respawn Entertainment va ainsi avoir droit à une sortie sur PS4 et Xbox One le 17 septembre prochain. Bonne nouvelle, vous pourrez gratuitement mettre à niveau le jeu vers les versions PS5 et Xbox Series sans surcoût. Les versions PS4 et Xbox One seront vendues à 49,99 € et proposeront une optimisation pour tirer parti au mieux des capacités des consoles. Étant donné les soucis de performances observés lors de la sortie du jeu en avril 2023, on sera prudent en ce qui concerne les performances et surtout l’intensité du downgrade évident que va subir le jeu.

EA n’a pas oublier les joueurs PC et promet une mise à jour pour améliorer les performances :

De plus, la version PC de Star Wars Jedi: Survivor recevra une mise à jour dans les prochaines semaines. Celle-ci apportera des améliorations aux performances techniques, aux commandes et à d’autres aspects du jeu, auxquelles s’ajouteront diverses améliorations afin d’optimiser l’expérience des joueurs

Malgré les inquiétudes, le titre reste l’une des meilleures adaptations de Star Wars de ces dernières années. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.