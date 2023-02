Accueil » Actualités » EA viendrait d’annuler un jeu solo dans l’univers de Titanfall et Apex Legends

Electronic Arts semble être en train de revoir ses plans en profondeur si l’on en croit les récentes annonces. Après le retrait d’Apex Legends Mobile, l’annulation de Battlefield Mobile et le report de Star Wars Jedi Survivor, il semblerait que la firme ait aussi mis fin à un projet de jeu solo dans l’univers de Titanfall et d’Apex Legends.

Pas de Titanfall 3 à l’horizon ?

Selon trois sources du journaliste de Bloomberg, Jason Schreier, EA viendrait d’annuler purement et simplement un jeu solo prenant place dans l’univers de Titanfall et Apex Legends, le titre ayant pour nom de code « Titanfall Legends ». L’éditeur aurait pris cette décision hier en l’annonçant à l’équipe de 50 personnes qui travaillaient sur le projet depuis un certain temps chez Respawn Entertainment. Toujours d’après Bloomberg, EA va tenter de réinsérer une partie de l’équipe au sein de la compagnie, toutefois ceux qui ne pourront pas l’être seront malheureusement licenciés.

Même si la licence Titanfall n’a pas eu le succès escompté à l’époque, celui du Battle Royale, Apex Legends, a donné de grands espoirs aux fans pour un retour du FPS étant donné que ces deux franchises partagent le même univers. Est-ce qu’il est désormais trop tard pour un come-back qui pourrait profiter de l’aura d’Apex Legends (initialement sorti en 2019) ? Il avait pourtant été plus ou moins teasé grâce aux offres d’emploi, mais surtout par Mohammad Alavi (ancien directeur créatif chez Respawn) peu après son départ du studio en 2021. L’insider Jeff Grubb avait lui aussi parlé d’un FPS solo basé sur le style et la mobilité. Il semblerait donc qu’il s’agissait du fameux « Titanfall Legends ».

Difficile de savoir ce qu’Electronic Arts a en tête malgré une année 2023 qui s’annonce assez riche pour l’éditeur. Les très bons retours du remake de Dead Space, Wild Hearts, leur futur jeu de chasse en collaboration avec Koei Tecmo, et bien sûr Star Wars Jedi Survivor devraient aider à redorer le blason de l’entreprise auprès des joueurs. On espère en tout cas que Titanfall parviendra a renaître de ces cendres d’une manière ou d’une autre.