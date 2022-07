Respawn est en train de recruter pour travailler sur un FPS solo dans l’univers d’Apex Legends (Titanfall)

Apex Legends continue à être très profitable pour Respawn et Electronic Arts, et la sortie d’Apex Legends Mobile prouve que peu importe le support, les fans sont au rendez-vous. Rien de plus logique alors de voir le studio préparer le développement d’un spin-off pour le jeu, qui est au départ lui-même un spin-off de Titanfall.

Donc dans l’univers de Titanfall ?

Le site Dexerto a pu repérer que Respawn avait mis à jour sa page officielle concernant les postes à pourvoir au sein du studio. Sur cette page, on y voit alors la mention d’un « Apex Universe FPS Incubation Title », autrement dit un nouveau FPS qui reprendrait l’univers d’Apex Legends. Un choix de mots curieux, puisque l’univers d’Apex Legends est en réalité celui de Titanfall avant tout, même si cette dernière licence a bien été mise de côté par le studio.

De plus, il s’agirait ici d’un FPS solo selon la description du studio : « Ce nouveau titre solo est le terrain de jeu rêvé d’un développeur avec la liberté d’innover rendue possible par l’univers unique qu’il représente. »

Toujours est-il que si un FPS solo Apex Legends devait arriver un jour, et que celui-ci n’est pas Titanfall 3, nul doute que cela devrait causer quelques grincements de dents. A moins que Respawn cache l’annonce d’un Titanfall 3 sous cette description, ce qui serait tout aussi étonnant.