EA annonce la fin d’Apex Legends Mobile, tandis que le studio derrière Battlefield Mobile ferme ses portes

L’année 2023 semble bien mal commencer pour les différents acteurs de l’industrie. Entre Ubisoft et Microsoft, l’heure n’est désormais plus au champagne et Electronic Arts rejoint désormais ce groupe avec de bien mauvaises nouvelles. Après l’annonce du report de Star Wars Jedi Survivor, l’éditeur change de fusil d’épaule concernant sa stratégie d’expansion sur le marché du jeu mobile en annonçant la fin d’Apex Legends Mobile, tout en coupant court à tout projet de sortie pour Battlefield Mobile, qui n’aura même pas eu droit à sa chance.

Le mobile n’est pas à la fête chez EA

Apex Legends continue de faire les beaux jours d’Electronic Arts, mais sa mouture mobile n’est pas aussi rémunératrice. Ce qui peut sembler surprenant lorsque l’on sait qu’il aura tout de même rapporté 40 millions de dollars à l’entreprise en quelques mois, mais EA déclare ne pas pouvoir offrir une expérience de longue durée et de qualité pour le jeu service, du moins pas dans ces conditions :

« Chez Respawn, notre objectif est de fournir aux joueurs des jeux toujours exceptionnels. Après un bon départ, la production de contenu pour Apex Legends Mobile a commencé à tomber en deçà de ce niveau de qualité, de quantité et de cadence. C’est pour cette raison, après des mois de travail avec notre partenaire de développement, que nous avons pris la décision mutuelle de mettre fin à notre jeu mobile. Même si c’est décevant, nous sommes fiers du jeu que nous avons lancé, reconnaissants du soutien de la communauté Apex Legends, et convaincus que c’est la bonne décision pour les joueurs. »

Une situation que certains pouvaient deviner depuis ces dernières semaines, avec une communauté mécontente et des revenus en baisse, pour ne pas dire en chute libre depuis quelques jours, comme l’indique Mobilegamer.

EA arrête donc les frais et l’annonce ce soir via un communiqué, en déclarant que les serveurs d’Apex Legends Mobile seront coupés le 1er prochain. Les achats in-game vont être désactivés dès aujourd’hui, même s’il sera toujours possible de dépenser votre monnaie déjà acquise. VGC indique qu’Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts, a déclaré qu’il y a déjà des plans pour réimaginer une future expérience mobile Apex Legends, mais ça ne se fera pas avec ce jeu-là.

Dans le même temps, c’est VentureBeat qui nous apprend qu’EA vient de fermer le studio Industrial Toys, qui s’occupait de Battlefield Mobile et qui était dirigé par Alex Seropian, ancien fondateur de Bungie. Ce dernier, qui était développé en collaboration avec DICE, avait été annoncé pour sortir dans le courant de l’année dernière, mais on comprend mieux maintenant pourquoi il n’a jamais donné de nouvelles.

Entre cela et la fin de Rumbleverse, la soirée est décidément bien morose pour l’industrie.