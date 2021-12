Titanfall : Le jeu est retiré de la vente, mais les serveurs restent en ligne

La saga Titanfall est très appréciée par sa communauté, mais l’engagement de Respawn sur Apex Legends empêche le studio de se focaliser sur la série, bien qu’un Titanfall 3 ne soit pas exclu. On apprend cependant aujourd’hui une mauvaise nouvelle concernant le tout premier opus, qui se voit être retiré de la vente.

Le premier Titanfall va disparaitre des boutiques

Respawn a publié un message sur Twitter pour informer la communauté de cette décision :

« Nous avons pris la décisions d’arrêter les nouvelles ventes du jeu original Titanfall à partir d’aujourd’hui et nous le retirerons des services d’abonnement dès le 1er mars 2022. Nous allons cependant laisser les serveurs ouvers pour la communauté de fans qui joue toujours et ceux qui possèdent le jeu et ont envie de faire des matchs. »

Que les fans se rassurent cependant, le studio déclare que « Titanfall reste au coeur de l’ADN de Respawn », ce qui indique que la série n’est pas totalement mise de côté. Mais si vous souhaitez jouer au tout premier épisode, il faudra désormais se tourner vers le marché de l’occasion.