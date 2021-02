Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine sortiront avant octobre, un changement de nom pour ce dernier ?

Avec les derniers résultats financiers d’Ubisoft, qui montrent que l’éditeur a réalisé son meilleur trimestre de son histoire, on a peu apprendre pas mal de choses concernant les futurs titres à venir. C’est notamment le cas de Far Cry 6 et de Rainbow Six Quarantine, qui sortiront bien avant la fin de l’année si l’on en croit Ubisoft.

Des sorties programmées avant le mois d’octobre

Rappelez-vous, Far Cry 6 devait sortir le 18 février prochain, mais avait été repoussé à la prochaine année fiscale, au même titre que Rainbow Six Quarantine. Une période plutôt vaste donc, qui va du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

Heureusement, Ubisoft nous apprend que ces titres sortiront cette année, et même avant le dernier trimestre, car Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine sont pour le moment prévus pour sortir avant le 30 septembre prochain. Bien entendu, avec la situation sanitaire actuelle, un retard n’est pas à exclure pour chacun de ces titres.

En parlant de la pandémie, une question sur le nom de Rainbow Six Quarantine a été posée lors de l’annonce des résultats. Etant donné que ce nom fait forcément écho à l’actualité du moment, il a été demandé si Ubisoft pensait à changer de titre pour son prochain jeu.

Yves Guillemot a alors répondu que « c’est quelque chose que nous sommes en train d’évaluer« , mais que rien n’était décidé pour le moment. Il faudra donc voir si Rainbow Six Quarantine se nommera toujours de cette façon la prochaine fois que l’on entendra parler du jeu.