E3 2021 : Que peut-on attendre de Square Enix pendant l’événement ?

L’E3 2021 débute dans quelques jours, et pour bien se préparer à l’événement, nous vous proposons de faire un tour du côté des éditeurs et constructeurs afin de passer en revue ce qui pourrait être annoncé. Et si l’on parle principalement de l’E3 2021, cela englobe également le Summer Game Fest, donc tout le mois de juin et ce début d’été, car vous l’aurez compris, la saison des annonces est désormais bien compliquée. Commençons par Square Enix, étant donné que l’éditeur est sous le feu des projecteurs suite à plusieurs leaks. Voici les annonces et jeux que l’on attend de voir de la part de Square Enix dans les prochaines semaines. Notez que cette liste n’est pas exhaustive.

Les jeux qui vont forcément refaire parler d’eux

On évoquera ici les jeux déjà présentés auparavant, qui devraient logiquement être présents lors d’un Square Enix Presents étant donné qu’ils sont prévus pour sortir dans les prochains mois. On mettra de côté les probables mises à jours pour les jeux déjà sortis, comme Outriders et Marvel’s Avengers, et même Final Fantasy VII Remake Intergrade (selon la date d’une éventuelle présentation pour Square Enix), pour se concentrer sur les nouveautés.

Neo The World Ends With You

Plateformes : PC – PS4 -Switch

: PC – PS4 -Switch Date de sortie : 27 juillet 2021

Le prochain titre de Square Enix n’est autre que Neo The World Ends With You, on imagine donc mal que l’éditeur fasse l’impasse sur une présentation de son nouvel action RPG, prévu pour sortir au milieu de l’été.

Cela sera sans doute l’occasion d’apercevoir plus de gameplay pour le titre, et pourquoi pas ses connexions avec le premier épisode. On attend donc de cette suite qu’elle nous montre ses nouveautés, notamment à travers sa ville de Tokyo qui sera cette fois-ci en 3D.

Life is Strange: True Colors

Plateformes : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Stadia

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series – Stadia Date de sortie : 10 septembre 2021

Là encore, il est évident que Square Enix va profiter de ce mois de juin pour reparler plus en détails de Life is Strange: True Colors, qui est censé arriver à la rentrée. Le titre a déjà montré pas mal d’extraits lors de sa présentation, mais l’éditeur peut désormais montrer des séquences de gameplay, afin de voir comment fonctionnent les capacités sensorielles de l’héroïne.

Capable de ressentir les émotions des personnes autour d’elle, Alex sera confrontée à des choix cruciaux lors de son passage dans la ville de son frère aîné, qui va décéder dans un accident.

Final Fantasy XIV Endwalker

Plateformes : PC – PS4 – PS5

: PC – PS4 – PS5 Date de sortie : 23 novembre 2021

Si Square Enix devrait beaucoup parler de la licence Final Fantasy durant ces prochaines, on peut logiquement s’attendre à ce que l’extension Endwalker pour Final Fantasy XIV soit à nouveau sous le feu des projecteurs. Même si le dernier et récent Fan Festival a été riche en nouvelles informations pour la jeu, avec notamment sa date de sortie, l’éditeur pourrait profiter de l’événement pour présenter un nouveau trailer et quelques détails supplémentaires.

Un peu de gameplay pour présenter les nouveaux boss par exemple, comme les Soeurs Magus, ou bien de nouveaux extraits concernant les deux nouvelles classes, le Sage et le Faucheur, suffiraient aussi à combler l’attente des fans.

Forspoken

Plateformes : PS5 (et PC plus tard)

: PS5 (et PC plus tard) Date de sortie : Début 2022

Même s’il n’est censé arriver que durant le début d’année 2022, Forspoken, anciennement Project Athia, devrait normalement être présent dans le prochain temps de communication de l’éditeur. C’est en tout cas ce que l’éditeur nous avait promis lors du dernier Square Enix Present, qui avait teasé le fait qu’on en apprendrait plus sur le titre durant les prochains mois.

Forspoken pourrait donc se montrer ici avec de nouvelles vidéos de gameplay, et potentiellement un trailer pour préciser son histoire, car le titre est encore aujourd’hui bien mystérieux. Il est en tout cas tout à fait possible qu’il s’agisse là de la première baffe technique pour la next-gen dans le portfolio de Square Enix, et on peut donc s’attendre à ce qu’il soit bien mis en avant.

Les jeux indécis

Si l’éditeur a de nombreux projets dévoilés, tous ne sont pas forcément susceptibles d’être montrés durant ce mois de juin. Crise sanitaire oblige, beaucoup de titres ont été repoussés en interne, et le développement long de certains jeux laissent penser que quelques stars brilleront par leur absence. Mais on espère cependant que les titres suivants seront bien de la fête.

Final Fantasy XVI

Plateformes : PS5 (et potentiellement PC plus tard)

: PS5 (et potentiellement PC plus tard) Date de sortie : Inconnue

On aimerait y croire dur comme fer, mais la présence de Final Fantasy XVI lors du prochain Square Enix Presents est pour le moment loin d’être assurée. Le jeu chapeauté par l’équipe de Naoki Yoshida a bien confirmé qu’il referait parler de lui en 2021, mais rien ne dit que cela sera cet été.

Souhaitons tout de même que le jeu se montre à nouveau, notamment à travers une séquence de gameplay afin que l’on puisse mieux voir le virage action pris par cet épisode. L’univers du titre intrigue également beaucoup, puisqu’il semble s’inspirer de la dark fantasy et du contexte médiéval, ce qui n’est pas courant pour la série. Nul doute que le jeu serait un joli one more thing pour Square Enix, à moins que cette place soit prise par un autre.

Final Fantasy VII Part 2

Plateforme : Probablement PS5

: Probablement PS5 Date de sortie : Inconnue

On était obligé d’en parler, même si la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade au mois de juin fait forcément de l’ombre à sa suite. Et puis, soyons lucides, attendre cette deuxième partie pour ces prochains mois est purement de l’ordre du fantasme.

Mais si Square Enix veut frapper un grand coup, une vidéo en CGI ferait amplement l’affaire. Même un logo, un titre, un bout de mèche de Cloud suffirait à rendre folle la communauté, et puisque l’on sait que le développement de cette suite avance bien selon Square Enix, qui sait. On est en revanche persuadé que le titre ne se montrera pas en détails, mais un petit amuse-bouche ne serait pas de refus.

Ce qui est plus certain, c’est que Ever Crisis et The First Soldier (qui va bientôt passer en bêta), les deux titres mobiles, devraient bientôt nous en montrer plus, potentiellement durant une présentation.

Project Triangle Strategy

Plateforme : Switch

: Switch Date de sortie : 2022

La présence Project Triangle Strategy serait bien moins surprenant que celles des deux précédents titres, mais à cause de sa sortie fixée à 2022, on n’est pas encore tout à fait sûr de revoir le titre durant une potentielle présentation.

Il faut dire que le RPG tactique s’est récemment laissé approcher avec une démo qui a permis aux développeurs de recueillir de nombreux avis sur le jeu, et on imagine que les changements opérés suite aux premières critiques vont mettre un peu de temps avant d’être mis en place. Cela dit, on croise les doigts pour en apprendre plus sur le jeu, notamment sur vrai nom.

Les annonces que l’on espère

Entre rumeurs et souhaits de fans, on listera ici les potentielles annonces de l’éditeur, qui ne relèvent pour le moment que de spéculations et de bruits de couloir plus ou moins crédibles.

Final Fantasy Origins

Plateformes : Potentiellement PS5, puis PC

: Potentiellement PS5, puis PC Date de sortie : Inconnue

C’est LA rumeur qui a affolé le web durant quelques jours, et qui faisait potentiellement partie du leak de la présentation de Square Enix. Final Fantasy Origins serait annoncé dans les prochains jours, et serait développé sur PS5 (et potentiellement PC) par la Team Ninja si l’on en croit la fuite, qui était déjà aux commandes de Dissidia Final Fantasy NT.

Ce spin-off se déroulerait dans l’univers du tout premier Final Fantasy et prendrait la forme d’un action-RPG similaire à Nioh. Rassurez-vous, même si l’influence Souls-like serait de la partie, le titre serait prévu pour être bien plus accessible que les autres jeux du genre, étant donné le large public que touche la licence.

Rien n’est encore confirmé pour le moment, et c’est pour cela que l’on place le titre dans cette catégorie. Mais on ne s’étonnera guère de voir le jeu officialisé d’ici quelques jours, sauf si Square Enix revoit sa stratégie.

Les Gardiens de la Galaxie (ou le futur projet d’Eidos Montréal)

Plateformes : Inconnues

: Inconnues Date de sortie : Inconnue

L’autre rumeur persistante ces dernières semaines, et qui est même connue depuis des années, c’est la mise en chantier d’un jeu Gardiens de la Galaxie par Eidos Montréal. Le studio a récemment été occupé avec Shadow of Tomb Raider et le support de Marvel’s Avengers, mais certains bruits de couloir (notamment le journaliste Jeff Grubb de Venture Beat) font écho d’une autre adaptation Marvel qui serait pleinement confiée au studio.

Avec l’échec de Marvel’s Avengers, difficile de savoir si Square Enix oserait se lancer dans une nouvelle aventure super-héroïque si vite, mais reste à voir la proposition du studio. Il se pourrait aussi que ce dernier soit à l’œuvre sur tout autre chose, comme un jeu Tomb Raider pour célébrer les 25 ans de la licence, mais pour le moment, on n’en sait pas plus.

Babylon’s Fall

Plateformes : PC – PS4, du moins aux dernières nouvelles

: PC – PS4, du moins aux dernières nouvelles Date de sortie : Inconnue

On parle beaucoup d’Elden Ring comme étant une nouvelle arlésienne en se plaignant de son manque de communication, mais Babylon’s Fall est aussi un champion quand il s’agit de faire profil bas. Révélé en 2018 (eh oui déjà), le titre de PlatinumGames nous a souvent promis de nous donner des nouvelles, sans que l’on entende un mot par la suite.

Forcément, la crise sanitaire n’a pas dû arranger tout cela, et c’est pourquoi on n’est pas vraiment certain que le jeu d’action refasse une apparition.

Un nouveau Kingdom Hearts

Plateformes : Inconnues

: Inconnues Date de sortie : Inconnue

Là, on passe clairement dans le fantasme, mais étant donné que Kingdom Hearts III est sorti il y a maintenant 2 ans, le retour de la licence ne serait pas si étonnant. N’allons pas jusqu’à penser qu’un Kingdom Hearts IV serait révélé si tôt, surtout avec la masse de travail de Tetsuya Nomura sur Final Fantasy VII, mais la saga n’est pas avare en spin-off.

Récemment, on a eu droit au sympathique Melody of Memory, mais on peut tout à fait s’attendre à un épisode un peu plus massif qui pourrait faire le lien entre la première trilogie et les potentiels nouveaux opus principaux. Mais on ne va tout de même pas parier tout notre argent dessus.

Voilà pour tous les jeux que l’on attend de voir du coté de chez Square Enix durant ces prochaines semaines. Si l’on a pas parlé des récentes annonces de Dragon Quest, c’est justement car les nouveaux jeux de la licence ont été présentés récemment, ce qui laisse à penser qu’ils devraient être silencieux pendant un moment étant donné que Dragon Quest XII et le remake du troisième épisode ne sortiront pas avant 2022.

Et vous, qu’attendez-vous de Square Enix durant cet été ? N’hésitez pas à partager votre avis en nous listant vos attentes !