Assassin’s Creed Valhalla : notre avis sur le DLC La Colère des Druides

Alors qu’Assassin’s Creed Valhalla est maintenant sorti depuis plus de 6 mois, la première extension vient tout juste de pointer le bout de son nez le 13 mai dernier. Disponible gratuitement dans le Season Pass, sur PC et sur consoles, il vous faudra vous acquitter de la somme de 24,99€ si vous ne possédez pas le Season Pass et que vous voulez vous le procurer en version séparée.

Ayant pour intitulé La Colère des Druides, cette extension vous permettra de découvrir une toute nouvelle région : l’Irlande. Vous pourrez découvrir de nouveaux personnages mais, surtout, enquêter sur une secte druidique qui semble affaiblir le pouvoir en place : Les Enfants de Danu.

Reprenant les ingrédients classiques du dernier opus Valhalla, certaines nouvelles mécaniques seront de la partie, avec notamment un nouveau système de comptoir marchand ainsi que des mécaniques de réputation, centrées sur la ville de Dublin.

L’apport de ces nouveautés suffira-t-il à relancer le mastodonte Assassin’s Creed Valhalla ? Arrivera-t-il à attirer de nouveaux joueurs mais, surtout, à faire revenir les anciens joueurs ayant terminés la trame principale du jeu ? Nous allons tenter de répondre à cette question en vous donnant notre avis sur le DLC La Colère des Druides. Vous pouvez d’ores et déjà découvrir le walkthrough complet de cette extension, si d’aventure une quête vous posait un souci.

Dans la vallée, oh, oh, de Danu

Alors que tout semblait calme en Angleterre, une nouvelle arrivante Azar vous permettra de voguer vers d’autres horizons et de découvrir un nouveau pays, pas avare en mystère et en magie : l’Irlande. Et, à peine aurez-vous poser votre pied sur la terre irlandaise, que les paysages vous attraperont en plein vol : des plaines verdoyantes en passant par les massifs montagneux et sans oublier la Chaussée des Géants. Clairement, l’arrivée d’une nouvelle région dans Assassin’s Creed Valhalla fait du bien.

Mais finalement, pourquoi Eivor aurait besoin d’intervenir dans les affaires de l’Irlande ? Vous le saurez bien vite en découvrant de nouveaux personnages, tous plus attachants les uns que les autres, bien qu’un seul d’entre eux se détache réellement du lot : Ciara. Poétesse du Roi d’Irlande, druidesse à ses heures perdues, elle vous permettra de découvrir la face sombre de ce pays : la secte druidique Les Enfants de Danu.

Dans un pays chrétien jusqu’au bout des doigts, la présence d’une secte de païens, prête à tout pour bousculer le pouvoir en place, quitte à user de magie noire pour cela, ne plait pas à tout le monde. Et ce sera l’un de vos objectifs principaux de cette extension La Colère des Druides : découvrir qui se cache derrière cette secte et les éliminer un par un afin d’éviter une potentielle catastrophe. De la même manière que pour l’Ordre des Anciens, un nouvel arbre fera son apparition pour vous permettre de débusquer les membres des Enfants de Danu un à un. Mais soyez rassurés, vous n’aurez que 10 membres à trouver.

La trame narrative de cette extension ne marquera pas forcément par son originalité puisqu’il s’agira là encore une fois d’alliances avec des royaumes et d’éliminations de cibles bien précises. Mais, il faudra malgré tout noter la diversité des quêtes et de cette trame qui permet aux joueurs de ne se lasser à aucun moment. Ubisoft a vraiment réussi à proposer des missions diversifiées, bien que classiques sur certains côtés, mais toujours intéressantes dont le rythme montera crescendo jusqu’à un final explosif.

Un plot-twist attendu mais jouissif

Qu’on se le dise, que ce soit dans la trame principale de Valhalla ou dans cette extension, les trahisons seront légions et tout ne se passera pas comme prévu. Bien qu’attendu, le final de l’extension La Colère des Druides (dont nous éviterons malgré tout de vous divulgâcher l’issue) arrive malgré tout à surprendre par sa teneur, et les choix qui vous seront proposés. Car, oui, des choix importants vous seront proposés, comme lors de l’histoire de Valhalla, à l’instar de la survie (ou non) de certains personnages.

Malheureusement, bien que l’atmosphère mystique des lieux, la quasi-absence de lore autour des druides frustre. Bien qu’ils vous accompagnent tout au long de l’aventure, l’histoire se cantonnera pratiquement tout le long à des affaires d’alliances entre rois. Il vous faudra arriver aux dernières quêtes pour, enfin, découvrir un autre versant de cette histoire qui penchera vers le mystique et vers la magie. Malgré un final à la hauteur, on aurait pu attendre un peu plus du côté des druides et de la secte des Enfants de Danu : approfondissement de l’histoire de ces derniers et présence un peu plus élevée de magie et de cette ambiance mystique, qui aurait pu faire tout le charme de l’extension.

Proposant une trame principale qui se terminera en une dizaine d’heures environ, il vous faudra 5 heures de plus pour terminer La Colère des Druides de A à Z. De nombreux objectifs secondaires vous seront proposés avec notamment la gestion de comptoir marchand ou bien un système de réputation de la ville de Dublin, qui vous permettra d’obtenir les faveurs des différents rois et d’obtenir de nouvelles ressources de pays étrangers. Ces nouvelles mécaniques, bien que reprenant les bases de construction de votre camp en Angleterre, permettent de garder le joueur en terre irlandaise, même après avoir terminé les quêtes de La Colère des Druides.

En bref, la première extension d’Assassin’s Creed Valhalla, La Colère des Druides, ne révolutionnera pas le genre mais permettra aux nouveaux joueurs, comme les anciens, de plonger dans le folkore irlandais et de toucher du doigt le mythe des druides. À noter, encore une fois, le charisme fou de Ciara qui sauverait presque à elle tout seule l’extension.