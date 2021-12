Dying Light 2 montre 15 minutes de gameplay inédit, Techland offre des jeux gratuits pour son anniversaire

Alors que Dying Light 2 : Stay Human vient de passer gold plus de deux mois avant sa sortie, son éditeur et développeur Techland nous présente l’épisode 5 de sa série de vidéo « Dying 2 Know », avec pas moins de 15 minutes inédites de gameplay à la clé. Ils en profitent également pour fêter leur 30ème anniversaire, et ce sont eux qui offrent les cadeaux.

On en demandait pas tant

L’invité de cette émission est Kornel Jaskuła, le producteur principal. Ces 15 minutes de gameplay couvrent une quête, « A place to call home », qui se situe plus au moins dans le premier tiers du titre. Elle met en scène votre personnage, Aiden Caldwell ainsi que son associée Lowain (interprétée par Rosario Dawson).

Vous pourrez profiter d’un florilège condensé des différents aspects qui ont fait l’identité du premier opus, ainsi que les promesses de ce nouvel épisode.

Mais ce n’est pas tout, puisque Techland en profite également pour fêter son 30ème anniversaire en fin de vidéo, accompagné d’une jolie surprise pour l’illustrer. A partir d’aujourd’hui sur GOG, vous avez la possibilité de récupérer un exemplaire gratuit de Crime Cities, sorti en 2000. La semaine prochaine, Steam hébergera un exemplaire gratuit de Call of Juarez : Gunslinger à ajouter à votre bibliothèque. C’est un peu Noël avant l’heure.

Dying Light 2 : Stay Human sortira le 4 février 2022 sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC via Steam et l’Epic Store, ainsi que sur Switch via le cloud dans une version dédiée : Dying Light 2: Stay Human – Cloud Version.