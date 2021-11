Dying Light 2: Stay Human passe déjà gold, plus de deux mois avant sa sortie

L’annonce vient de tomber, Dying Light 2 : Stay Human, le prochain jeu de zombies aux accents de parkour du développeur et éditeur Techland, vient de passer gold. Le jeu est maintenant prêt à être publié et les disques fabriqués.

Dying Light 2 has gone gold!

It wouldn’t be possible without your support over all these years – we will spend an additional time making sure that we’ll deliver the best possible experience for you.

Thank you for being with us!

Can’t wait to meet you in The City on February 4th! pic.twitter.com/2I6KHrmW14

— Dying Light (@DyingLightGame) November 30, 2021