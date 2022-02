Dying Light 2 : Une nouvelle mise à jour sur PC, et 3 millions de ventes pour le jeu

Depuis sa sortie le 4 février 2022, Dying Light 2 ne cesse de faire parler de lui, et c’est normal. C’est une des grosses (et nombreuses) sorties de 2022 et le jeu ne va faire qu’évoluer au fil des mois. Il est évident que Techland, les développeurs et éditeurs du jeu, ne vont pas lâcher leur dernier bébé de si tôt. C’est pour cela que le studio a sorti une nouvelle mise à jour pour corriger certains bugs pour la version PC, tout en annonçant une joyeuse nouvelle.

Concrètement, c’est quoi cette mise à jour ?

Dying Light 2 a profité d’un démarrage Steam colossal, avec un pic à plus de 270 000 joueurs simultanés, et pour cause le jeu était attendu comme le messie des jeux de zombies pour certains. Mais cette version PC, comme bon nombre de jeux à la sortie, nécessitait pas mal de corrections.

Techland a donc mis le pied à l’étrier et a annoncé une liste d’éléments à ajouter et corriger avec la mise à jour 1.0.4. Pas mal de joueurs et joueuses avaient eu des problèmes de crashs persistants, ainsi que des morts en boucle après des sessions en mode coop. Cette update est donc censée corriger tous les bugs présents sur ces versions, et ajoute de nouveaux éléments pour améliorer l’expérience de jeu.

En effet, pas mal d’options vidéo et de contrôles ont été ajoutées, comme la possibilité d’ajouter désormais un flou de mouvement, un flou de distance, ou de nouvelles possibilités de commandes clavier. Par ailleurs, le studio travaille déjà sur des mises à jour pour que les joueurs aient accès à des sauvegardes back up pour récupérer leur progression en cas de pépin.

Thank you to the 3 million unique players who experienced Dying Light 2 Stay Human during the first weekend of the game launch🙏❤️#StayHuman #DyingLight2 pic.twitter.com/MCFb8lUcmh — Dying Light (@DyingLightGame) February 11, 2022

Dans le même temps, Techland a annoncé que Dying Light 2 avait déjà dépassé la barre des 3 millions d’exemplaires vendus, en quelque jours seulement.

Pour rappel, Dying Light 2: Stay Human est disponible depuis le 4 février sur PlayStation 4, PC, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez aussi voir notre test complet du jeu.