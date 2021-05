Durée de vie Resident Evil Village : Combien de temps pour finir le jeu ?

Resident Evil Village est presque là, et les fans de la saga ont hâte de pouvoir retrouver Ethan Winters dans cette nouvelle aventure, qui fera suite à Resident Evil 7. Ce nouvel opus nous propose également un cadre inédit, qui offre un terrain de jeu conséquent pour un Resident Evil. Voici donc combien de temps il faut pour finir ce Resident Evil Village.

Quelle est la durée de vie de Resident Evil Village ?

Tout dépendra ici de votre rythme de jeu. Resident Evil Village offre une structure un peu plus ouverte que certains autres opus, ce qui veut dire que vous pourrez passer plus de temps à explorer si vous le souhaitez. Voici, selon notre expérience en jeu, la durée de vie moyenne de Resident Evil Village :

Histoire principale : 8 à 10 heures

Histoire principale + quelques défis annexes : 11 à 13 heures

Terminer le jeu à 100% : 20 à 25 heures minimum

L’histoire principale se situe dans la moyenne des Resident Evil concernant sa durée de vie, et peut être bouclée en moins de 10 heures si l’on se focalise seulement sur elle. Il faut en revanche bien plus de temps pour terminer tous les défis que le jeu à offrir, notamment pour celles et ceux cherchant à viser le 100 % et tous les succès/trophées.

Resident Evil Village sera disponible le 7 mai prochain sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test ainsi que notre guide complet sur le jeu pour en apprendre plus.