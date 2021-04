Durée de vie NieR Replicant ver.1.22474487139… : Combien de temps pour finir le jeu ?

NieR Replicant ver.1.22474487139… est sur le point de sortir et de nombreux fans de la saga, ainsi que des nouveaux venus, s’apprêtent à (re)découvrir cette aventure si atypique. Si vous avez déjà joué au titre par le passé, mais que vous n’en conservez que quelques souvenirs, ou si vous jouez au jeu pour la toute première, voici combien de temps il faut pour finir NieR Replicant ver.1.22474487139….

Quelle est la durée de vie de NieR Replicant ver.1.22474487139… ?

La urée de vie du titre changera évidemment selon vos habitudes et le mode de difficulté choisi. Cela dépendra également de votre envie de découvrir ou non les autres fins du titre, indispensables pour tout comprendre. Voici selon notre expérience en jeu, la durée de vie moyenne de NieR Replicant ver.1.22474487139… :

Histoire principale (première fin) : 15 à 20 heures

Toutes les fins + Quêtes annexes importantes : 30 à 35 heures

Finir à 100 % : Plus de 50 heures

Le jeu regorge de quêtes annexes, mais dans ce que l’on indique ici, on ne mentionne que les quêtes qui sont vraiment scénarisées, et qui apportent un plus au jeu. En somme, on écarte ici les quêtes de récolte, qui peuvent parfois être amusantes, mais qui ne sont généralement pas captivantes.

Le temps indiqué dépend aussi de votre envie de refaire le jeu ou non entre la fin C et la fin D. Etant donné qu’il suffit juste de sauvegarder avant le combat final pour voir les deux fins, la run D ne prend généralement que quelques minutes, mais si vous souhaitez recommencer le jeu une quatrième fois, libre à vous de le faire.

Pour en savoir plus sur NieR Replicant ver.1.22474487139…, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu ou notre test.