Durée de vie Mafia : Definitive Edition : Combien de temps dure le jeu ?

Développé par Hangar 13 soit les créateurs de Mafia III, Mafia : Definitive Edition est le remake du premier jeu de la trilogie Mafia. Orienté TPS avec un aspect fort narratif et une connotation monde semi-ouvert, il est temps d’y voir un peu plus clair sur la durée de vie du soft de Hangar 13.

Combien de temps pour finir Mafia : Definitive Edition ?

Concrètement, monde semi-ouvert et remake obligent, Mafia : Definitive Edition sera forcément un peu plus court que la plupart des jeux à monde ouvert d’aujourd’hui cela va de soi. Qui plus est, le titre est dénué de missions secondaires, ce qui fait que la durée de vie sera drastiquement réduite, sauf si vous optez pour une difficulté plus relevée. En sus, le soft dispose tout de même de collectibles pour rallonger la durée de vie du jeu.

Sans plus tarder, on vous laisse découvrir combien de temps il vous faut pour finir le soft en mode normal, et sans forcément chercher les collectibles :

Terminer le mode histoire en mode normal : 10 heures

: 10 heures Faire le jeu à 100 % (collectibles + toutes les voitures dans le garage) : 20 heures environ

Il y a donc de quoi faire en somme, même si la rejouabilité est hélas quasiment inexistante. On peut toujours se balader librement dans les rues de Lost Heaven via le mode circulation libre mais pour le reste, il n’y a rien à se mettre sous la dent. Notez que la durée de vie sur le 100 % ne reste qu’une estimation, car cela dépend de votre façon de jouer.

Mafia : Definitive Edition est disponible officiellement depuis le 25 septembre sur PC, PS4 et Xbox One. Vous pouvez également jeter un œil à notre test du jeu.