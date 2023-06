Durée de vie Final Fantasy XVI : Combien de temps faut-il pour finir le jeu ?

Quelle est la durée de vie de Final Fantasy XVI ?

On ne se base ici que sur des estimations qui peuvent évidemment varier d’une personne à une autre, selon leur expérience de jeu et leur rythme. Voici nos estimations pour la durée de vie de Final Fantasy XVI :

Histoire principale : 30 heures

: 30 heures Histoire + missions annexes : 60 heures

: 60 heures Finir à 100% : Plus de 80 heures

Pour l’histoire principale, on se base ici sur une partie qui se contenterait uniquement de cela en ligne droite, sans aucun détour ni aucune quête annexe (en ne passant pas les dialogues évidemment). Pour les 60 heures, on compte toutes les quêtes annexes ainsi que les contrats de chasse, qui sont nombreux. Enfin, celles et ceux qui visent le trophée Platine devront passer un long moment dessus car le jeu demande de recommencer l’aventure en New Game + dans le mode Fantasie Finale, de quoi ajouter pas mal d’heures supplémentaires.

Final Fantasy XVI est disponible sur PlayStation 5. N’hésitez pas à consulter notre test du jeu pour en savoir plus.