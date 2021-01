Atelier Ryza 2 : Combien de temps dure le jeu ?

Disponible dès à présent sur PC et le 29 sur consoles, Atelier Ryza 2 : Lost Legends and the Secret Fairy prend la forme d’un JRPG au contenu plutôt conséquent. Alors que le premier épisode se terminait en environ 25 heures en ligne droite, voyons combien de temps il est nécessaire d’investir dans ce second opus.

Durée de vie d’Atelier Ryza 2

La durée de vie dépendra des objectifs que vous vous fixez.

Histoire principal : en normal et en ligne droite, comptez environ 30 à 35 heures pour boucler l’aventure.

en normal et en ligne droite, comptez environ 30 à 35 heures pour boucler l’aventure. Histoire principale + annexe : si vous prenez la peine de compléter les événements de personnages que vous croisez sans spécialement chercher à tous les boucler, vous pouvez compter 40 à 45 heures.

si vous prenez la peine de compléter les événements de personnages que vous croisez sans spécialement chercher à tous les boucler, vous pouvez compter 40 à 45 heures. Finir le jeu à 100% : terminer tous les événements de personnages, monter les différentes réputations, obtenir toutes les recettes d’alchimie, compléter l’arbre de compétences, vaincre les boss optionnels et terminer les ruines à 100%, voilà ce qui vous attend pour pouvoir prétendre avoir fini le jeu à fond. Comptez entre 70 et 80 heures selon la difficulté et votre compréhension de l’alchimie.

Si tout cela ne vous suffit pas, vous pouvez toujours relancer une partie en difficile ou profiter du mode photo en attendant de futurs DLC qui devraient apporter des costumes, des difficultés supplémentaires et de nouvelles zones à parcourir.

Atelier Ryza 2 : Lost Legends and the Secret Fairy est disponible sur PC et arrivera sur PS4, PS5 et Switch le 29 janvier. Vous pouvez retrouver notre test complet du jeu en suivant ce lien.