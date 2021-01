Atelier Ryza 2 : une suite convaincante et traduite en français, notre avis vidéo

Il y a un an et demi, le studio Gust nous avait pondu un Atelier Ryza surprenant : avec quelques changements majeurs dans ses mécaniques, cet opus venait également apporter une héroïne au chara-design très différent des précédentes aventurières. Cet épisode n’a pas manqué de susciter de l’engouement puisqu’il a été un véritable petit succès, permettant de réaliser une suite directe.

C’est donc ici qu’intervient Atelier Ryza 2 Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée (ou plus souvent aperçu comme Lost Legends & The Secret Fairy), un épisode qui prend place plusieurs années après. Bonne nouvelle, celui-ci est traduit en français, ce qui permettra aux intéressés d’essayer ce JRPG très réussi, comme on vous en parle dans notre vidéo test ici présent.

Rappelons que le jeu sort ce 29 janvier 2021 sur PC via Steam, PS4, PS5 et Nintendo Switch.