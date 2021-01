Comment bien débuter ? – Atelier Ryza 2 : Lost Legends and the Secret Faiy

Cela fait maintenant plus de dix ans qu’un jeu estampillé Atelier n’avait plus eu droit à une traduction française, et nul doute que le retour des sous-titres dans la langue de Molière devraient pousser de nouveaux joueurs à l’achat. Voici donc un guide qui permettra de faciliter un peu l’aventure des débutants.

Comment bien débuter dans Atelier Ryza 2 ?

Ramasser autant de ressources que possible : Même s’il est parfois tentant d’avancer dans une zone sans se poser de question, fouiller au moins chaque point de récolte une fois avec chaque outil les ajoutera dans l’encyclopédie, permettant ensuite de retrouver facilement leurs emplacements quand vous en avez besoin.

Prévisualisez les récoltes : en maintenant la roue de sélection d'outils ouverte, vous pouvez apercevoir une icône montrant ce que vous obtiendrez avec tel ou tel outil.

Expérimentez l'alchimie : n'ayez pas peur de faire des erreurs ! Les matériaux de base s'obtiennent très facilement, c'est donc bénéfique de s'entraîner à la fois pour bien saisir les différents concepts de l'alchimie ET faire progresser l'arbre de compétences.

Retravaillez vos objets : conseil allant de pair avec le précédent. En effet, même un objet raté pourra, plus tard, être retravaillé pour devenir meilleur, évitant de devoir repartir de zéro.

Débloquez les recettes dès que possible : certaines recettes ne s'obtiennent qu'en partant d'une autre recette. Dans la liste d'alchimie, si vous regardez sous cette dernière, vous pouvez parfois apercevoir d'autres recettes. Cela signifie qu'il faut commencer à créer l'objet et rejoindre la case « recette » pour transformer ce dernier en quelque chose d'autre.

Visez une qualité élevée : bien que le jeu ne l'explique pas réellement, viser une qualité élevée est primordial, en tout cas pour les objets que vous comptez gardez en combat. En effet, plus la qualité est haute plus les statistiques des équipements et les effets des objets sont élevés.

Choisissez bien vos améliorations dans l'arbre de compétences : certaines choses sont à prioriser dans l'arbre de compétences. Priorité absolue à la hache puis aux autres outils. Les bonus de points d'expérience sont également à prendre le plus tôt possible. Visez également la capacité Core Drive, bien qu'il faille progresser suffisamment dans l'histoire pour y avoir accès.

Passez régulièrement au café pour accomplir des requêtes : cela permet d'obtenir de l'argent et des réductions/nouveaux objets chez les marchands.

Faites les requêtes de vos alliés : elles permettent d'obtenir des compétences passives qui renforcent vos compagnons.

Complétez les ruines à 100% : bien qu'il ne soit pas obligatoire de compléter les ruines à 100% pour avancer dans la trame scénaristique, le faire est un vrai plus puisque vous obtiendrez beaucoup de points d'expérience pour l'arbre de compétences.

Ne sous-estimez pas la jauge de CC et les objets : contrairement à beaucoup de RPG, les objets sont réellement utile dans Atelier Ryza 2 ! Créez-en autant que possible et de la meilleure qualité qui soit afin d'expédiez vos combats bien plus rapidement et facilement.

Voilà ce qu'on peut conseiller à tous les néophytes de la saga.