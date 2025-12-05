Dungeons of DUSK : un dungeon crawler au tour par tour reprenant l’univers du FPS rétro annoncé sur consoles, PC et mobiles pour 2026

New Blood Interactive et le studio 68k Studios ont officialisé Dungeons of DUSK, un RPG au tour par tour inspiré de l’univers du FPS culte DUSK. Nous sommes devant un Dungeon Crawler classique qui devraient ravir les fans de jeux rétro avec un petit mélange de DOOM et Darkest Dungeon.

