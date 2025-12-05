Dungeons of DUSK : un dungeon crawler au tour par tour reprenant l’univers du FPS rétro annoncé sur consoles, PC et mobiles pour 2026

Un spin-off qui étend l’univers du FPS culte

Présenté comme un épisode canon se déroulant entre les chapitres du FPS original, Dungeons of DUSK revisite l’ambiance crasseuse et rétro de DUSK au sein d’un dungeon crawler au tour par tour, une première pour la licence. Pour rappel, DUSK est un FPS rétro sorti d’abord sur PC en 2018, développé par David Szymanski et publié par New Blood Interactive. Il a ensuite été porté sur Linux et macOS (2019), puis sur Nintendo Switch (2021), PS4 (2023) et plus récemment sur Xbox Series X|S le 31 octobre 2025.

La licence ne s’est pas limitée au FPS principal. L’éditeur l’a déjà déclinée dans un autre genre avec DUSK ’82: ULTIMATE EDITION, un spin-off 2D façon puzzle/roguelite sorti en 2021 et présenté au départ comme une blague du premier avril avant de devenir un vrai jeu. New Blood confirme que le titre conservera l’esprit « boomer shooter » du jeu d’origine, mais réinterprété dans une structure inspirée des RPG classiques sur grille.

La campagne proposera 30 niveaux, des PNJ à rencontrer et un système de progression façon RPG old-school. Plusieurs modes additionnels viendront compléter l’expérience :

Arena sans fin

Boss Rush

Survival Mode

Selon l’éditeur, on pourra y affronter de nouveaux ennemis conçus spécialement pour ce spin-off, tout en retrouvant les monstres emblématiques de DUSK. On imagine que le titre sera volontairement exigeant, dans la lignée du jeu original qui avait déjà cette philosophie hardcore.

Dungeons of DUSK sortira en 2026 sur PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, PC (Steam), iOS et Android, et une démo PC arrivera prochainement.