Dual Universe : nous avons assisté à une joute spatiale en PVP façon Star Trek

Dual Universe, un MMO spatial dont on vous parle depuis longtemps sur le site, a entamé sa troisième alpha il y a un bon moment déjà. Lors d’un événement en ligne organisé par le studio Novaquark, nous avons pu assister à une bataille spatiale qui sera l’un des éléments du PVP dans le jeu. Cet alpha 3 met d’ailleurs spécifiquement en lumière cette composante.

C’est quoi Dual Universe ?

Après une campagne réussie, le studio a exposé une feuille de route en annonçant trois versions alpha du jeu se concentrant sur des mécaniques majeures comme l’économie pour l’alpha 2. L’alpha 3 est d’ailleurs la dernière avant de passer à une bêta qui devrait normalement arriver cet été si les plans n’ont pas changé.

Cela fait beaucoup d’étapes pour un titre avant une sortie officielle mais les ambitions sont à la hauteur de cette préparation. Impossible de tout détailler ici (si vous voulez plus d’informations nous vous renvoyons à cette article qui liste un bon paquet de choses de ce que l’on peut attendre), mais dans les grandes lignes il s’agira d’évoluer dans un énorme système solaire hébergé sur un serveur unique (une première pour un MMO de cette envergure).

Les joueurs seront les seuls à influer sur l’environnement du jeu en partant de presque rien. Ils est possible de devenir n’importe qui dans cette ambiance de science-fiction : un ingénieur, un mineur, un diplomate, un commandant, un industriel… En plus d’être immense, le technologie Voxel qu’il utilise va permettre aux joueurs de créer toutes sortes de choses dont des vaisseaux. Il sera même possible d’y créer des scripts (via le langage LUA) et même de les vendre dans le jeu à l’instar de plans.

Le développement de l’avatar offrira en outre de nombreuses possibilités dont celles liées à la guerre et le PVP, sujet que l’on va donc aborder ici.

Des batailles de grande envergure assez dingues

Comme on le disait plus haut, la création est une part importante de Dual Universe, et non seulement on pourra créer (ou reproduire sans doute) n’importe quoi en matière de design, mais il faudra parfois se mettre dans la tête d’un ingénieur militaire afin de concevoir des vaisseaux de guerre performants.

Cela passe surtout dans le placement des armements et du radar, élément indispensable pour voir ce qu’il se passe dans le vide spatial. En ayant assisté à une démonstration faisant intervenir 14 joueurs, nous avons presque cru assister à une scène de Star Trek.

Il était question de pirates attaquant une station spatiale. Comme pour bon nombre de séries de science-fiction, chaque personne avait un poste bien précis. Des mécaniciens, un commandant, un équipage qui gère, entre autres, les détections du radar ou encore l’armement du vaisseau, il n’y a pas vraiment de

Comme sous-marin dépendant d’un sonar, les batailles de Dual Universe se jouent d’abord sur la visibilité afin d’attaquer la bonne cible et dans l’angle adéquate. Le type d’armement a également une grande influence. Histoire d’illustrer, prenons les lance-missiles qui sont très puissants mais ont une courte portée et un temps de rechargement très long.

En plus de ça, le type de matériaux des cibles, et surtout des vaisseaux, doit être pris en compte. Les développeurs nous ont d’ailleurs bien exposé ce point avec un focus sur différents tirs exercés sur un même matériau. Ce qui nous amène à l’autre grosse surprise de ce PVP, à savoir que les dégâts sont en temps réel.

Pas de barre de vie mais une carcasse qui s’étiole au fur et à mesure des tirs. Sachant qu’il faut des dizaines de jours (tout est fabriqué à partir de rien), d’après les développeurs, pour créer un gros vaisseau assez correct, le PVP est un risque énorme mais également un gain tout aussi grand puisqu’en s’emparant de l’unité centrale d’un vaisseau adverse, on peut en prendre le contrôle. C’est ce qui s’est d’ailleurs passé durant cette démo puisque les pirates ont rencontré une résistance plutôt forte.

Ce n’est que le début

En plus des grosses frappes entre d’énormes structures, vous pourrez faire intervenir de plus petits vaisseaux qui pourront faire détruire des points bien précis sans être pris pour cible, ce qui engendrera inévitablement des dogfight entre pilotes.

Ceci n’était qu’un petit exemple de ce qui pourra se passer dans un état très avancé du jeu, et franchement pour une alpha c’est très prometteur. On nous a même indiqué que certains vaisseaux se crachaient sur des planètes avec l’attraction gravitationnelle, ainsi certains joueurs retrouvaient parfois des carcasses qu’ils ont pu looter à loisir.

Le PVP ne résume pas qu’à ces joutes spatiales et Novaquark planche déjà sur d’autres formes comme des combats terrestres notamment.