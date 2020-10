Aperçu Dual Universe – Une bêta encourageante pour un MMO fort ambitieux

Après plusieurs sessions en Alpha, le MMO Spatiale Dual Universe est entré fin août dans une phase de bêta. De quoi donné l’occasion aux curieux de s’essayer au titre et de participer à son peaufinage bien que les grosses bases soient déjà là. Même si les MMO à abonnements ont quelque peu disparu depuis l’avènement des free to play, l’ambition de Dual Universe est telle que le studio Novaquark justifie ce modèle économique qui peut sembler risqué. Nous vous renvoyons d’ailleurs avec notre interview avec Jean-Christophe Baillie, fondateur du Novaquark et directeur créatif du jeu, qui explique précisément ce point en plus de donner beaucoup d’informations sur cette bêta.

Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de vérifier par nous-même les promesses du studio français en jouant à cette bêta pendant plus d’une cinquantaine d’heures.

Pour ceux qui cherchent la profondeur dans un MMO de science-fiction

Précisions tout d’abord que si vous comptez vous lancer, il faut bien prendre en compte que le projet est en phase de bêta. Il n’est donc pas rare d’expérimenter quelques bugs ou de rares crash mais rien qui n’a, dans notre cas, empêcher de jouer relativement correctement. De plus, le titre est très régulièrement mis à jour, d’ailleurs le launcher nous rappelle ce sur quoi le studio est en train de travailler et ce qui arrivera prochainement.

Cette bêta est donc une première approche satisfaisante et condense ce que nous avions appris successivement au cours des alphas, et l’on constate que l’évolution et les progrès sont là. Dual Univerve nous propose tout simplement de vivre une seconde vie dans un univers de science-fiction, un immense terrain de jeu où l’on peut faire et créer pratiquement n’importe quoi. Toutefois, cela passe par un inévitable investissement de son temps pour comprendre toutes les subtilités.

Ce MMO bac à sable est ultra riche mais il n’est pas évident d’en prendre directement conscience durant les premières heures de jeu. Novaquark a tout de même fait en sorte de nous faire rêver un peu grâce à un très long tutoriel (à travers une IA qui interagie avec nous par la parole et en français) qui nous explique pas à pas les bases et qui nous apporte en plus un premier véhicule, un territoire, et de quoi bien démarrer. On ne vous force à rien mais on vous conseille fortement de passer par là sous peine d’être perdu et d’uniquement gratter la surface des possibilités.

Quand on voit ensuite la pluie de tutoriels pour chaque grand secteur (construction, économie, minage, exploration…), on comprend qu’il est tout de même nécessaire d’avoir un plan en tête avant de se lancer. Qu’est-ce que je veux faire là-dedans exactement ? Les développeurs vous lâchent en quelque sorte dans la nature car c’est à vous, avec les autres joueurs, de reconstruire la civilisation en apportant votre pierre à l’édifice. Ainsi, si vous aimez le genre de MMO assez dirigiste à la Final Fantasy XIV avec de nombreuses quêtes, ce n’est clairement pas ce à quoi il faut s’attendre.

Evidemment le titre vous propose de réaliser des objectifs optionnels pour vous aiguiller un peu, mais c’est à vous de faire la plus grosse partie. Dual Universe manque aussi énormément de lore pour le moment mais libre à vous d’en créer via vos actions ou en rejoignant une congrégation (« une guilde »). En bref, il vous fournit les outils nécessaires pour vous développer avec le moins de limite possible.

Pas de chômage dans Dual Universe

Bien qu’il soit assez laborieux de faire chaque tutoriel pour connaitre chaque rouage du jeu, Dual Universe simplifie grandement les choses si l’on ne veut pas s’attarder sur tel ou tel point. Malgré tout, quoi que l’on fasse, cela sera utile pour la communauté mais aussi pour votre portefeuille. Si vous êtes un créateur dans l’âme comme dans de nombreux titre, comme dernièrement Dreams, vous pouvez non seulement faire de magnifiques créations mais aussi vendre les plans de celles-ci à ceux qui n’ont pas le même talent ou envie. Que ce soit une maison, un vaisseau ou une usine, la technologie Voxel du jeu offre une liberté assez folle tout en étant facile à prendre en main.

Si l’économie de marché ne vous attire pas plus que ça ou que vous ne visez pas une carrière de trader, le jeu vous permet via un système assez simple, d’acheter et de vendre au meilleur prix sans se compliquer la vie. Avec ces deux exemples, on comprend assez vite que ce que l’on ne peut pas faire sera proposé par un autre joueur. En revanche, là où vos projets d’avenir ont du poids, c’est sur l’évolution de votre avatar.

Celui-ci possède énormément (quand on dit énormément c’est vraiment beaucoup) de talents à débloquer si bien que vous devez obligatoirement établir des priorités. Ce qui est intéressant c’est que votre personnage amasse automatiquement des points d’amélioration, même lorsque vous êtes déconnecté du jeu. Vous pouvez ainsi faire une liste des talents qui seront débloqués au fur et à mesure.

Mais si comme nous vous voulez absolument acquérir un vaisseau pour explorer une nouvelle planète, c’est faisable plus ou moins rapidement. Sinon, vous pouvez toujours passer par des centres vous permettant d’incarner des robots à d’autres endroits afin de faire du repérage et d’éviter des déplacement inutiles. Sans oublier que le terrain de jeu est gigantesque, on parle tout de même d’un système solaire entier avec des planètes extrêmement denses. Dans tous les cas, chacun aura une expérience différente selon ses projets.

Est-ce que cette bêta vaut le coup pour le moment ?

Cela dépend de votre profil, mais si l’aventure vous fait un tant soit peu de l’œil, l’abonnement de trois mois à une vingtaine d’euros vous donnera un très bon aperçu de ce qu’il propose. Il faut toutefois prendre en compte que cette bêta n’est pas vraiment comme les autres du fait de l’immensité des possibilités. Il manque encore énormément de détails en tout genre mais vous pourrez tout de même expérimenter des bases solides, et participer à son évolution permanente.

Ayez également à l’esprit qu’il vous faut un PC assez correct (les configurations requises sont ici) et qu’il y a encore du travail au niveau technique mais encore un fois c’est tout à fait normal pour une bêta. Si cette dernière ne pourra pas convenir à tout le monde pour le moment, Dual Universe est incontestablement un jeu au potentiel énorme qui montre d’ores et déjà d’excellents signaux. La feuille de route fait rêver et on ne peut qu’imaginer ce que donnera ce MMO dans sa version définitive. Jusqu’à présent les promesses ont été tenues donc les feux sont au vert.