Dread Delusion, le RPG en monde ouvert à l’esthétique rétro PS1, débarque ce printemps sur consoles

Le mini Elder Scrolls revient

Si jamais l’évocation de Morrowind vous met des papillons dans le ventre, alors Dread Delusion a sans doute déjà attisé votre curiosité au moment de sa sortie définitive sur Steam le 14 mai 2024. Sinon, ou dans le cas où vous attendiez une éventuelle sortie console, eh bien la patience a payé puisque environ deux ans après, la création de Lovely Hellplace et DreadXP s’apprête à arriver chez les différents constructeurs.

Absolument charmant grâce à ses décors rétro de dark fantasy baignés par un intense ciel pourpre, Dread Delusion nous glisse dans la peau d’un personnage que l’on façonnera à notre guise. Un RPG en monde ouvert donc, invitant à l’exploration menant à des secrets ou à la résolution de quêtes confiées par des PNJ, avec parfois des choix à faire qui impliquent plusieurs fins pour celles-ci.

Beaucoup de possibilités de gameplay sont prévues, en montant les stats de notre choix et en privilégiant soit la magie, soit la force ou bien la discrétion. Des affinités qui impacteront évidemment la manière dont vous vous sortirez des différentes situations auxquelles vous serez confronté, faisant de cet RPG un titre plutôt riche eu égard aux petits moyens dont il a pu bénéficier.

Déjà disponible sur PC, Dread Delusion sortira ce printemps sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, et Xbox One, en intégrant directement toutes les mises à jour appliquées depuis la sortie, dont le Hard Mode et la Creature Island.