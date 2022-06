Dragon’s Dogma : Un live anniversaire dans la nuit du 16 au 17 juin, Dragon’s Dogma 2 au programme ?

La licence Dragon’s Dogma fête ses dix ans d’existence , et Capcom nous l’a déjà fait remarquer avec l’ouverture d’un site anniversaire. L’action-RPG n’a jamais eu droit à une suite même si l’on commence à se douter que Hideaki Itsuno et ses équipes travaillent sur un éventuel second opus. On pensait alors le voir être officialisé lors du Capcom Showcase du 13 juin, mais ce n’était pas le cas, malgré la présence du réalisateur. Cependant, un autre rendez-vous nous a été indiqué.

C’est le moment ou jamais pour Dragon’s Dogma 2

Well met, Arisen!

Announced at the #CapcomShowcase, prepare for the “10 Years of Dragon’s Dogma” digital event!

📅 June 16

🕒 3:00 PM PDT / 11:00 PM BST

Capcom organisera donc un live spécial afin de fêter les dix ans de Dragon’s Dogma. Cette présentation, nommée « 10 Years of Dragon’s Dogma », aura lieu dans la nuit du 16 au 17 juin à minuit précisément (donc jeudi soir 16 juin à 23h59, pour éviter toute confusion).

Si on nous indique que ce live aura surtout pour but de retracer le parcours de la série, on ne peut s’empêcher d’espérer qu’une annonce aura lieu à la toute fin, avec la présentation d’un nouveau jeu. Rien n’est confirmé évidemment, mais l’occasion semble être trop belle pour passer à côté.

Que ce soit pour Dragon’s Dogma 2 ou toute autre chose, on espère que cette célébration n’aura pas que pour but de jeter un oeil sur les dix dernières années, mais qu’elle servira plutôt à penser aux dix prochaines.