Dragon’s Dogma : Un site pour fêter les 10 ans du jeu vient d’ouvrir ses portes

Et oui, cela fait maintenant dix ans que Capcom a sorti Dragon’s Dogma, un action-RPG qui a su se faire un nom au fil du temps et dont le retour est désormais espéré par une communauté grandissante. Les rumeurs autour d’un prochain épisode se font de plus en plus insistantes, puisqu’on sait que Hideaki Itsuno travaille sur un nouveau projet, et qu’il avait déjà indiqué son envie de produire une suite. Aujourd’hui, pour fêter le dixième anniversaire du jeu, Capcom a ouvert un site célébrant cette date spéciale, ce qui ne devrait pas calmer les rumeurs.

Une suite pour les dix ans ?

Sur ce site, le jeu de Capcom est complètement mis à l’honneur et l’éditeur retrace toute l’histoire de la licence, de la parution du jeu à celle de l’anime sur Netflix. Itsuno nous laisse aussi le message suivant :

« Sorti à l’origine en 2012, Dragon’s Dogma fête aujourd’hui son 10e anniversaire ! Merci, Insurgé, d’avoir pris les armes et relevé les défis impossibles qui vous guettaient. Nous vous serons à jamais reconnaissants de votre soutien tout au long de ces années et nous espérons que vous participerez avec nous à ces grandes célébrations en l’honneur de Dragon’s Dogma. »

De quoi espérer des annonces dans les prochains jours ? On croise les doigts pour que Capcom se saisisse effectivement de l’occasion pour annoncer un nouveau jeu. Peut-être pour le Summer Game Fest ?