Dragon's Dogma et Final Fantasy VII Remake cartonnent sur Steam

Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, on a pu assister à deux conférences en simultané, celle sur les 10 ans de Dragon’s Dogma et celle sur les 25 ans de Final Fantasy VII Remake, avec plusieurs annonces à la clé. De quoi un peu relancer la hype autour de ces deux licences, ce qui s’est vu directement sur la plateforme Steam, où Dragon’s Dogma et Final Fantasy VII Remake ont réalisés de très bons résultats.

Regain d’intérêt pour Dragon’s Dogma

Et oui, Dragon’s Dogma n’a eu droit à aucune nouveauté ces derniers temps, mais l’annonce d’un Dragon’s Dogma 2 a permis au titre de réaliser ses meilleures performances depuis sa sortie en 2016 sur la plateforme de Valve.

Son pic de joueurs et de joueuses en simultané s’est élevé à 27 368 personnes lors de son lancement, mais il a depuis bien descendu. Cependant, il a fait un nouveau pic à 6 495 joueurs et joueuses ces derniers jours, ce qui est son meilleur résultat depuis 2016. Ce qui montre bien qu’il y a de l’enthousiasme autour du titre, qui fête tout de même ses dix ans. De quoi augurer du bon pour la suite du jeu de Capcom, dont on ne sait rien à l’heure actuelle.

Cloud était attendu sur Steam

Du côté de Final Fantasy VII Remake Intergrade, le succès est aussi au rendez-vous. Le jeu est sorti depuis plus de deux ans sur PS4, et depuis un an sur l’Epic Games Store, mais de nombreux fans attendaient sa sortie sur Steam.

Ainsi, Final Fantasy VII Remake réalise le deuxième meilleur pic de joueurs et joueuses en simultané sur Steam pour un jeu solo Final Fantasy, avec 13 803 personnes en jeu. Il est seulement dépassé par Final Fantasy XV, avec près de 30 000 personnes en simultané. Pour la semaine s’achevant le 19 juin, Final Fantasy VII Remake se hisse ainsi à la deuxième place des produits/jeux les plus vendus sur Steam.

Là encore, Square Enix peut se frotter les mains et espérer le même succès avec Final Fantasy VII Rebirth.