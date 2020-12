Dragon Ball FighterZ : Gogeta SSJ4 sera le dernier combattant du FighterZ Pass 3

Pour accompagner cette fin de semaine, Bandai Namco nous présente le trailer de Super Baby 2 et annonce son arrivée pour le 15 janvier prochain. L’arrivée de ce personnage n’est pas vraiment une surprise puisqu’il a déjà été révélé quelques jours plus tôt dans le Weekly Jump et devait bel et bien être présenté ce dimanche.

Un début de DLC consacré à Super et une fin en l’honneur de GT

Les deux derniers venus permettront donc de renforcer le rang des personnages venant de la saga GT. Si la date de sortie de Super Baby 2 est maintenant connue de tous, il faudra attendre encore un peu pour voir celle de Gogeta SSJ4 se concrétiser. Ce sera alors la troisième fusion de Goku et Végéta à faire son apparition dans le jeu.

Peut-être que cette annonce permettra de dérouler le tapis rouge à Li Shenron dans un prochain DLC. En effet, ce méchant iconique de Dragon Ball GT n’a pas encore pu régler ses comptes dans Dragon Ball FighterZ.