Dragon Ball FighterZ : Super Baby 2 est le prochain combattant

Voilà une nouvelle que les fans de Dragon FighterZ n’attendaient pas. On attendait le reveal d’un nouveau combattant pour le jeu, qui serait disponible pour le FighterZ Pass 3 (aux côtés de Tortue Géniale), mais on ne pensait pas forcément que ce dernier serait Super Baby 2, un méchant iconique de Dragon Ball GT.

Toujours pas de Mr. Satan

Le personnage a été révélé dans le Weekly Jump, et devrait être présenté plus en détail avec une première vidéo ce dimanche durant un tournoi qui aura lieu au Japon. On devrait donc en découvrir un peu plus à ce moment, avec le moveset du personnage.

On apprend dans le même temps que Dragon Ball FighterZ a dépassé les 6 millions de ventes à travers le monde. Ce joli score tient compte des ventes physiques ainsi que celles dématérialisées. Pour fêter cela, des récompenses seront offertes aux joueurs, comme des avatars de Bardock (Super Saiyan) et Vegeta dans sa transformation SSGSS, ainsi qu’une couleur de cheveux en plus pour le Prince des Saiyans.