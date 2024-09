Dragon Age: The Veilguard se dévoile un peu plus dans une très longue séquence de gameplay

Dragon Age: The Veilguard se dévoile un peu plus dans une très longue séquence de gameplay

Cairn : Inspirations, simulation d’alpinisme… On revient sur le jeu dans notre interview vidéo avec Emeric Thoa de The Game Bakers

Cairn : Inspirations, simulation d’alpinisme… On revient sur le jeu dans notre interview vidéo avec Emeric Thoa de The Game Bakers

Persona 3 Reload : Atlus dévoile la cinématique d’introduction du DLC Episode Aigis: The Answer

Persona 3 Reload : Atlus dévoile la cinématique d’introduction du DLC Episode Aigis: The Answer

MXGP 24 : On a vu 30 minutes de présentation et de gameplay, KT Racing veut faire briller la licence

MXGP 24 : On a vu 30 minutes de présentation et de gameplay, KT Racing veut faire briller la licence

La compilation Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics arrivera finalement sur Xbox, mais en 2025

La compilation Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics arrivera finalement sur Xbox, mais en 2025

Xbox Game Pass : Age of Mythology: Retold, Expeditions: A MudRunner Game et d’autres arrivent pour la rentrée

Xbox Game Pass : Age of Mythology: Retold, Expeditions: A MudRunner Game et d’autres arrivent pour la rentrée

Little Nightmares III : La saga est-elle toujours à la hauteur sans Tarsier Studios ? On a pu jouer à ce nouvel épisode

Little Nightmares III : La saga est-elle toujours à la hauteur sans Tarsier Studios ? On a pu jouer à ce nouvel épisode

Nouveau record pour la Gamescom 2024, qui reste l’un des salons les plus importants de l’industrie

Nouveau record pour la Gamescom 2024, qui reste l’un des salons les plus importants de l’industrie

Shinji Mikami et Suda51 critiquent le système de classification japonais, fait « par des personnes qui ne jouent pas »

Shinji Mikami et Suda51 critiquent le système de classification japonais, fait « par des personnes qui ne jouent pas »

Phil Spencer avoue avoir pris « les pires décisions » en refusant d’éditer Destiny et Guitar Hero

Phil Spencer avoue avoir pris « les pires décisions » en refusant d’éditer Destiny et Guitar Hero

Two Point Museum : On y a joué, un épisode dans la continuité

Two Point Museum : On y a joué, un épisode dans la continuité