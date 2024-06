Dragon Age: The Veilguard présente tous les compagnons à recruter dans une nouvelle vidéo, sortie prévue cet automne

L’ancienne génération mise au placard

En attendant la présentation du gameplay de mardi, vous pouvez déjà découvrir une nouvelle cinématique en image de synthèse qui présente l’ensemble du groupe de cet épisode. Vous verrez ici un visage connu tiré d’Inquisition, mais il ne semble pas être jouable ici, même si sa présence sera remarquée.

Voici les compagnons qui vont nous prêter main-forte durant cette aventure, avec leur rôle :

Harding : The Scout

Neve : The Detective

Emmrich : The Necromancer

Taash : The Dragon Hunter

Davrin : The Warden

Bellara : The Veil Jumper

: The Veil Jumper Lucanis : The Mage Killer

BioWare ne s’arrête pas là. En plus de nous offrir un petit aperçu de son RPG, il peut déjà nous dire quand il sortira et où. Contrairement à ce qui était annoncé, Dragon Age: The Veilguard ne sortira que sur cette génération de consoles, à savoir sur PC, PS5 et Xbox Series.

Et si l’on se fie aux dires du studio, le jeu devrait même sortir cet automne. On ne se fait pas trop d’illusions étant donné le développement compliqué du jeu et on s’attend à ce qu’il soit reporté, mais si ce n’est pas le cas, c’est une bonne nouvelle pour les fans de la licence. Rendez-vous mardi 11 août à 17 heures pour découvrir du gameplay.