Dragon Age Dreadwolf change de nom pour devenir Dragon Age: The Veilguard, le jeu sera présenté le 11 juin

Presque autant de noms que d’épisodes dans la série

Ne l’appelez plus Dragon Age 4, ni Dragon Age Dreadwolf, mais bien… Dragon Age: The Veilguard. Un changement de nom qui est justifié sur le blog de BioWare, et qui reflète mieux l’expérience de jeu selon son studio. Au lieu de s’intéresser au Dread Wolf (le Loup implacable, autrement dit Solas), l’antagoniste du jeu, l’équipe voulait plutôt mettre en avant les héros de cet épisode, et c’est pourquoi le précédent titre a été abandonné :

« Bien entendu, le Dread Wolf joue toujours un rôle important dans cette histoire, mais vous et vos compagnons – et non vos ennemis – êtes au cœur de cette nouvelle expérience. Donc, pour capturer ce qu’est ce jeu, nous avons changé le nom car le titre original ne montrait pas à quel point nous sommes attachés à nos nouveaux héros, à leurs histoires et à la façon dont vous devrez les rassembler pour sauver tout Thedas. »

BioWare peut d’ailleurs enfin nous dire que cet épisode nous proposera de recruter 7 compagnons, qui viendra prêter main-forte à notre avatar que l’on pourra créer, comme dans les précédents jeux. Dans une interview publiée chez IGN, Gary McKay, directeur général du studio, indique que ce groupe devra protéger le Voile de Thédas contre une terrible menace, qui ne se limitera pas seulement à Solas.

Il explique aussi que le jeu nous fera voyager à travers le plus grand nombre de biomes pour un jeu Dragon Age, tout en annonçant que le gameplay sera orienté action sans oublier la stratégie :

« En tant que RPG, la stratégie au combat est importante, car vous avez deux compagnons à chaque affrontement. Chaque compagnon apporte des pouvoirs et des capacités uniques qui ont un impact direct sur la façon dont vous choisissez d’abattre les ennemis en présence. Pour ajouter une nouvelle couche à cet élément stratégique, nous introduisons une nouvelle roue de compétences qui vous permet de mettre l’action en pause et de préparer votre prochaine action, qu’il s’agisse des compétences de vos compagnons ou des vôtres […] Nous pensons avoir trouvé un équilibre passionnant entre plaisir, fluidité et stratégie pour chaque rencontre. »

Il sera possible de vérifier tout cela de nos propres yeux très prochainement, mais pas lors de l’une des conférences du Summer Game Fest. Electronic Arts a voulu accorder à son jeu un temps rien qu’à lui, le 11 juin prochain à 17 heures (heure de Paris). On y découvrira 15 minutes de gameplay directement sur la chaîne YouTube de la série.