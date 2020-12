Casey Hudson et Mark Darrah quittent BioWare (Dragon Age 4, Mass Effect…)

Depuis quelques années, BioWare n’est pas au mieux de sa forme. Après la déconvenue causée par Mass Effect Andromeda, et à plus forte raison Anthem, le studio avait renoué ses liens avec Casey Hudson en 2017, qui était parti trois ans plus tôt. Malheureusement, ce n’était l’histoire que d’un aller-retour, puisque l’on apprend aujourd’hui que Casey Hudson et Mark Darrah quittent tous les deux BioWare.

Deux grands noms sur le départ

Casey Hudson occupait le poste de general manager au sein du studio, et était présent depuis de nombreuses années si l’on met de côté son break de trois ans. Il avait notamment travaillé sur la série Mass Effect, qui va avoir droit à son remaster avec la Legendary Collection annoncée il y a quelques semaines. Le prochain Mass Effect, qui a lui aussi été teasé, se fera donc sans lui.

Quant à Mark Darrah, il était le producteur exécutif du prochain Dragon Age, qui fait profil bas depuis pas mal de mois en dehors d’un bref aperçu cet été avec un journal de développeurs.

Tous les deux déclarent sur deux billets de blog publiés par le studio que le besoin de changer chez BioWare est grand, afin que le studio soit meilleur, et que c’est pour cela qu’ils se retirent et laissent la place à d’autres. Ils rassurent quant à la santé des jeux en cours, notamment Dragon Age 4, qui continue son développement quoi qu’il arrive. C’est désormais Christian Dailey, un ancien de chez Blizzard, qui prendra la place de Mark Darrah.