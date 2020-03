DOOM Eternal : Un succès critique et commercial selon Bethesda

Moins d’une semaine après son lancement, DOOM Eternal a déjà droit à son premier bilan financier puisque Bethesda affirme que le jeu est à la fois un succès critique et commercial. Même si aucun chiffre précis n’a été annoncé, il aurait battu les records de ventes de la licence.

100 000 joueurs en simultanée sur Steam

Selon le communiqué de presse du studio américain, le titre aurait réalisé le double des bénéfices de DOOM, l’épisode reboot de 2016, mais aussi rassemblé plus de 100 000 joueurs en simultanée sur Steam le week-end de sa sortie.

Ron Seger, le vice-président des ventes mondiales chez Bethesda Softworks, a profité de l’occasion pour s’exprimer : « Nous souhaitons remercier nos millions de fans pour leur soutien et leur enthousiasme. Nous sommes heureux que tant de fans aient pu profiter de DOOM Eternal, malgré la fermeture de milliers de revendeurs. »

DOOM Eternal est disponible depuis le 20 mars dernier sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia. Il sortira plus tard en 2020 sur Switch.

Pour en savoir plus sur le fast-FPS, n’hésitez pas à consulter notre test.