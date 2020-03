DOOM Eternal : Les configurations requises sur PC ont fuité

Très attendu par tous les fans de fast-FPS, DOOM Eternal a dévoilé les configurations nécessaires pour profiter pleinement de la chasse aux aliens sur PC avec un peu trop d’avance puisque celles ont été retirées de la page Steam officielle du titre. Malheureusement pour Bethesda, cela n’a pas empêché certains internautes de faire une rapide capture d’écran avant de partager l’information sur la toile. Alors, votre tour sera-t-elle capable de faire tourner le prochain volet de cette saga culte du jeu vidéo ?

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 7 64-bit

Processeur : Intel Core i5 (3.3 GHz) ou AMD Ryzen 3 (3.1 GHz)

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Go), GTX 1060 (6 Go), GTX 1650 (4 Go) ou AMD Radeon R9 290 (4 Go), RX 470 (4 Go)

Espace disque : 50 Go d’espace disque nécessaire

Informations supplémentaires : 1080p, 60 FPS, Configuration basse résolution

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64-bit

Processeur : Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 7 1800X

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 Go), RTX 2060 (8 Go) ou AMD Radeon RX Vega56 (8 Go)

Espace disque : 50 Go d’espace disque nécessaire

Informations supplémentaires : 1440p, 60 FPS, Configuration haute résolution

Pour rappel, DOOM Eternal sortira le 20 mars prochain sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. Une version Switch est prévue pour plus tard en 2020.