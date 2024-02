Doki Doki Literature Club Plus! est actuellement gratuit sur l’Epic Games Store

Un jeu à ne pas mettre entre toutes les mains

Celles et ceux qui savent, savent. Malgré ces allures de visual novel innocent et de jeu de dating rose bonbon classique, Doki Doki Literature Club réserve bien des surprises et s’adresse à un public adulte, qui n’aura pas peur de jouer à un titre qui traite de sujets particulièrement difficile. Difficile de ne pas trop en dire tout en expliquant ce que réserve l’expérience, mais notez simplement qu’il est question d’horreur psychologique et qu’il vaut mieux être à l’aise avec cela. La version Plus! introduit également de nouveaux éléments, histoire d’attirer les personnes qui ont déjà joué au jeu d’origine.

Vous avez jusqu’au jeudi 15 février pour récupérer gratuitement ce Doki Doki Literature Club Plus! sur l’Epic Games Store, ainsi que Lost Castle. Après eux, ce sera Dakar Desert Rally qui sera offert.