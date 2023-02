Accueil > Actualités > Doki Doki Literature Club Plus! : Le visual novel a franchi le cap du million de ventes sur PC et consoles

Disponible depuis juin 2021 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, Doki Doki Literature Club Plus! a atteint un nouvel objectif de ventes symbolique. Comme annoncé hier sur Twitter par Dan Salvato, le créateur du jeu et fondateur de la Team Salvato, cette version améliorée et enrichie de Doki Doki Literature Club sorti en 2017 s’est écoulée à plus d’un million d’exemplaires dans le monde entier.

Un joli succès pour ce visual novel atypique

This Friday at 6pm PST, I plan to stream some of the DDLC Plus Side Stories as a chance to connect with the community, and to express gratitude for your support in bringing us to the unfathomable milestone of reaching 1 million players. https://t.co/vl9l6PjKh1 pic.twitter.com/0sZMMVkP8P — Dan Salvato (@dansalvato) February 21, 2023

Si ce chiffre peut ne pas paraitre si énorme que ça par rapport à celui de bien d’autres productions et étant donné qu’il est commercialisé depuis déjà un petit moment, il convient de rappeler que ce visual novel original et atypique fait figure d’OVNI dans le paysage vidéoludique. Pour quelles raisons ? Difficile à dire sans spoiler mais disons que c’est le genre d’expérience sortant de l’ordinaire intéressante à découvrir mais à ne pas mettre entre toutes les mains pour autant.

En plus de donner rendez-vous à la communauté du titre ce samedi à 3h du matin sur Twitch pour célébrer ce million de ventes, notez que le développeur a tenu à dire quelques mots dans un communiqué relayé par Gematsu :

« Ces cinq dernières années, voir mon écriture atteindre tant de gens m’a aidé à façonner la personne que je suis. Je me sens tellement connecté à chaque fan de Doki Doki Literature Club! que j’ai eu le privilège de rencontrer. Afin d’exprimer ma gratitude envers tous nos supporters, je m’engage à utiliser nos fonds dégagés par Doki Doki Literature Club Plus! pour soutenir les organisations à but non lucratif de santé mentale, ainsi que pour créer de nouveaux jeux repoussant les limites et pouvant créer une connexion et donner un sens à encore plus de personnes. »

Reste maintenant à savoir quand aurons-nous des infos sur ces futurs projets. A suivre.