Doki Doki Literature Club Plus dépasse les 500 000 copies vendues

Nous vous le présentions le mois dernier, le jeu édité par Serenity Forge et développé par Team Salvato, Doki Doki Literature Club Plus, vient de franchir un cap significatif en terme de vente. Initialement sorti gratuitement sur PC en 2017, le titre est rapidement devenu une référence parmi les joueuses et joueurs qui ont eu la curiosité de tenter l’expérience.

Après un succès d’estime remarqué sur Steam, avec environ 2 millions de téléchargements après seulement 4 mois d’existence, seul l’avenir pourra nous confirmer, ou non, si ce Visual Novel atypique deviendra une œuvre culte par la suite. Pour l’heure, cette nouvelle version est disponible depuis le 30 juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

Doki Doki Literature Club Plus, l’histoire continue

Visual Novel qui propose d’incarner un lycéen japonais qui intègre un club de lecture composé uniquement de membres féminins, Doki Doki Literature Club s’est bâti une solide réputation par son approche originale du Visual Novel qui déjoue systématiquement les attentes des joueuses et joueurs, autant que par son scénario à la fois prenant et surprenant, pour ne pas dire déconcertant.

Selon les sources de Gematsu, l’éditeur est revenu sur le jeu dans un communiqué de presse mené par son co-fondateur, Zenghua Yang. Ce dernier justifie l’arrivée du titre en version physique et sur console, en plus de se réjouir de la fidélité des fans qui permettent à Doki Doki Literature Club Plus de passer le cap des 500 000 exemplaires écoulés en seulement deux semaines.

Dan Salvato, créateur du jeu, a lui aussi pris la parole pour exprimer ses remerciements envers la communauté. Il en profite pour souligner l’engouement constaté sur les forums où les gens partageaient leurs expériences personnelles, le confortant dans l’idée d’enrichir le titre et de prolonger l’aventure.

Un excellent démarrage pour Doki Doki Literature Club Plus et pour sa fidèle communauté qui, on l’espère, continuera de grandir. N’hésitez pas à visiter la page Steam de la licence si vous souhaitez avoir des compléments d’informations.