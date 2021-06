Doki Doki Literature Club Plus annoncé sur consoles et PC

Doki Doki Literature Club va ressortir dans une version améliorée sur consoles et PC cet été. Développé par la Team Salvato, le titre vous promet une expérience assez inédite mais nous n’en dirons pas plus pour ne pas gâcher le plaisir.

Gare aux spoils

Sorti initialement en 2017 sur PC, vous incarnez un lycéen japonais qui rejoint le club de littérature composé exclusivement de membres féminins. Il est assez similaire aux jeux de drague nippons (ou Eroge), mais disons que le titre est bien plus que ça. Cette nouvelle version appelée Doki Doki Literature Club Plus incorporera du contenu supplémentaire dont 6 histoires annexes qui se situeront en dehors de la trame principale. Vous apprendrez ainsi comment certains personnages se sont rapprochés.

Le soft aura droit à des morceaux supplémentaires et une galerie remplie de concept-art, dessins et bien d’autres.

Doki Doki Literature Club Plus sortira sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One le 30 juin prochain avec une édition standard et une édition limitée contenant un tas de goodies comme des stickers, une carte du club ou un poème de Monika.