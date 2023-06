Disney Speedstorm termine son accès ancitipé et sortira en version définitive gratuitement dès le 28 septembre prochain

C’est par le biais d’un message de blog et d’un encart sur les réseaux sociaux que la future potentielle poule aux œufs d’or pour Disney a annoncé sa sortie en version définitive gratuite pour le 28 septembre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch. Aska Suzuki, Game Manager du jeu a déclaré ceci sur le site officiel du titre :

« Depuis le lancement de l’accès anticipé, nous avons reçu des commentaires et un soutien inestimables de la part des joueurs, qui ont joué un rôle déterminant dans la transformation de Disney Speedstorm en l’incroyable expérience de course qu’elle est aujourd’hui. L’enthousiasme, le dévouement et le soutien de notre incroyable communauté ont été notre source d’inspiration dès le premier jour, et nous sommes impatients de poursuivre ce voyage ensemble alors que nous entrons dans cette nouvelle phase passionnante. »

Roulez jeunesse !

Les joueurs et joueuses devraient retrouver l’ensemble des contenus déjà sortis pour les détenteurs des packs fondateurs, toujours disponibles à l’heure actuelle et jusqu’au lancement au prix de 29,99€, avant un passage définitif en free-to-play et à une myriade de microtransactions, ce passage en version gratuite permettant « une expérience compétitive et coopérative robuste pour les joueurs » dixit Alexandru Adam, vice-président et directeur du studio Gameloft Barcelona, bien que ces packs soient par ailleurs actuellement en promotion.

Plus que quelques mois nous séparent du top départ de ce jeu aux grandes ambitions, à la limite entre Fortnite et Mario Kart, dans l’univers de tous les merveilleux univers de l’héritage Disney grâce à une pléïade de personnages et circuits thématiques. Si vous voulez en apprendre plus sur Disney Speedstorm et ses mécaniques, n’hésitez pas à parcourir notre premier avis complet basé sur les premiers jours de son early access. On rappelle également que Gameloft est également à l’œuvre sur Disney Dreamlight Valley, toujours en accès anticipé également.