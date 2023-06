Disney Speedstorm : Stitch sera au programme de la saison 3

Gameloft a profité de la journée d’hier, le 26 juin, pour annoncer la nouvelle. Pourquoi cette date ? Car il s’agit d’une journée qui est appelée jour 626 (26/06), soit le matricule de Stitch lorsqu’il était encore appelé Expérience 626.

Ce pilote rejoindra donc Disney Speedstorm à l’occasion de la saison 3, qui mettra en avant les personnages de Lilo & Stitch. On imagine que la jeune fille sera également jouable ici, avec pourquoi Nani ou Jumba, allez savoir. Pas encore de date de sortie pour cette saison 3, mais elle devrait arriver courant août.

Stitch gets ready to chew up the track in Season 3 of #DisneySpeedstorm pic.twitter.com/57AVaQVZF8

— Disney Speedstorm (@SpeedstormGame) June 26, 2023