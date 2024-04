Les sucreries sont là

Après les fonds marins avec l’univers de la Petite Sirène, Disney Speedstorm accueille le Royaume des Bonbons avec Ralph et ses compagnons. Le jeu de course de Gameloft enchaîne les univers Disney & Pixar et cette septième saison ne déroge pas à la règle : nouveaux personnages, nouveau circuit, nouvelles missions, nouveaux compagnons, nouvelles récompenses, tout est relancé.

Plus concrètement, voici les cinq nouveaux personnages disponibles :

Vanellope (Sprinteur)

Ralph (Brute)

Sergent Calhoun (Brute)

Sa Sucrerie (Canaille)

Félix Fixe Junior (Tank)

D’autres nouveautés sont cependant attendues, avec du bon, et du moins bon, comme le pressentait la communauté il y a quelques jours. Pour commencer, on accueille un tout nouveau système d’améliorations. Au revoir les (trop) nombreuses pièces d’amélioration qui s’entassaient pour les moins rares, on dit bonjour à une nouvelle monnaie unique. La progression des pilotes a également été lissée puisqu’il faut désormais des éclats de pilotes pour progresser à chaque niveau, permettant d’éviter d’être bloqué à certains paliers. A priori, ce nouveau système est positif, mais l’équilibrage ne se ressentira que dans quelques semaines, une fois que les ressources économisées seront écoulées.

L’interface a également été mise à jour, avec notamment l’arrivée d’un menu carte du monde, qui regroupe les épreuves de la saison en cours mais également les circuits de départ ainsi qu’une autre nouveautés : les tournois. Ce nouveau championnat met en avant d’anciens pilotes des précédentes saisons, avec Monstres & Compagnie qui ouvre le bal. On sait déjà que Lilo & Stitch et Toy Story suivront prochainement.

Mais ce nouveau mode tournoi en profite pour ajouter une nouvelle couche de monétisation puisqu’il a droit à son propre Battle Pass. Avec une partie gratuite et une autre payante (à 7,99€), celui-ci offre des éclats et récompenses liés à Sully, Bob et ses compagnons. Ce nouveau Golden Pass ne peut être acheté qu’avec du vrai argent réel. Et tant que l’on est dans la monétisation, le Battle Pass principal a aussi été revu, segmenté en deux parties au cours d’une saison, vous obligeant à passer à la caisse deux fois. Cependant, les Tokens gardés semblent toujours actifs et peuvent encore être achetés en boutique, ce qui apporte une petite nuance aux craintes évoquées il y a quelques jours par la communauté. Reste à voir s’ils vont définitivement disparaître sur la prochaine saison.