Dérapage dans la neige

Aladdin, Monstres & Company, Lilo & Stitch, Toy Story… Qu’ont-ils tous en commun ? Ils font tous la course dans Disney Speedstorm ! Et ils sont désormais rejoints par Anna, Elsa et l’univers de la Reine des Neiges. Le jeu de course free-to-play de Gameloft, sorti fin septembre, lance aujourd’hui sa nouvelle saison. Ce n’est pas une surprise puisque son contenu avait déjà été présenté mais l’on retient tout de même d’autres petites nouveautés qui viennent se glisser.

La mise à jour a été déployée dans la nuit, et la saison est lancée depuis fin de matinée. En plus d’y retrouver plusieurs tracés dans les contrées enneigées d’Arendelle, cinq nouveaux personnages font leur apparition. Certains avaient peut-être fait leur pari sur leur catégorie de coureurs, voici la répartition définitive :

Elsa (Tank)

Anna (Canaille)

Kristoff (Tank)

Hans (Brute)

Olaf (Sprinteur)

En plus des 15 nouveaux équipiers (Sven, Bruni…), on pourra également tenter de récupérer Oswald et Ortensia en pilotes événements dans les prochaines semaines. mais ce n’est pas tout puisque Wall-E a aussi fait son apparition en tant que Sprinteur. On imagine que tout comme Gaston et Hades, il pourra être récupéré via un événement temporaire. Enfin, on peut noter une réactualisation du season pass, une réévaluation des récompenses (ce qui permet de récupérer divers éclats et jusqu’à 100 000 pièces) et l’apparition d’un calendrier de l’avent : tous les jours jusqu’à fin décembre, on pourra ainsi récupérer des éclats de pilotes supplémentaires.