Disney Speedstorm change la monétisation de son Season Pass et enrage une partie de sa communauté

Picsou passe la seconde

Avec sa saison 7, qui débutera au cours de ce mois d’avril, Disney Speedtorm introduira beaucoup de changements. Pour le meilleur ou pour le pire, cela reste encore à voir, mais un détail a attiré l’attention de la communauté. Il concerne le changement lié au système de Season Pass, dont le modèle économique va changer dès la nouvelle saison.

Sur le site officiel, on peut lire que les Golden Pass seront maintenant divisés en 2 par saison, et que chacune de ces parties pourra être débloquée en échange de 9,99 € (donc 19,99 € pour une saison). Il sera toujours possible d’avoir accès à des récompenses gratuites dans le Season Pass, mais le Golden Pass offre davantage de choses. Ce qui étonne davantage, c’est que désormais, ces Golden Pass ne pourront plus être achetés avec des Tokens, la monnaie in-game du jeu qui s’obtenait soit via des défis, soit en échange d’argent réel (ou via les packs Fondateurs). Dès la saison 7, vous ne pourrez plus dépenser vos Tokens contre des Golden Pass, il faudra acheter ces derniers directement avec de l’argent réel.

De quoi énerver toutes celles et ceux qui ont déjà plein de Tokens et qui comptaient les utiliser pour les Golden Pass des anciennes saisons. Des remboursements sont demandés, mais restent sans réponse. Comme IGN le relaye, l’annonce a fait beaucoup de bruit sur Reddit, alors même que le modèle économique du jeu ne faisait pas l’unanimité jusqu’ici. On attendra maintenant de savoir si Gameloft compte répondre à cette grogne ou non, selon la rentabilité du jeu sur les prochains mois.

Disney Speedstorm est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.