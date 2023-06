Disney Speedstorm : La saison avec Toy Story est disponible avec six nouveaux personnages

Il y a un serpent dans ma botte

On ne s’y attendait pas forcément vu le passif de l’éditeur, connu pour sa gourmandise des jeux mobiles et des microtransactions, mais leurs dernières productions ont été de bonnes trouvailles, avec Disney Dreamlight Valley et Disney Speedstorm. Ce dernier est disponible depuis quelques semaines en accès anticipé (payant), et propose un jeu de course arcade en compagnie de nos personnages Disney et Pixar favoris.

Comme annoncé, la saison 2 part vers l’infini et l’au-delà avec comme thème principal, Toy Story. Celle-ci a été déployée aujourd’hui-même, accueillant plusieurs personnages issus de l’iconique Pixar mais aussi un nouveau circuit et ses différentes variantes dans un environnement inspiré des films d’animation (la Chambre d’Andy comme base principal). Voici les nouveaux personnages qui arrivent ce 13 juin :

Woody

Buzz L’Eclair

Jessie

La Bergère

Ce n’est pas tout puisque deux personnages classiques font aussi leur entrée avec :

Steamboat Mickey

Steamboat Pete

Bien sûr, plusieurs icônes sont aussi ajoutés, tels que Pile-Poil, Zigzag, ou encore Rex pour les rattacher et améliorer ensuite votre pilote. Plus concrètement, qui dit nouvelle saison dit également nouvelles épreuves, avec les deux premiers chapitres déjà disponibles et les prochains qui seront accessibles progressivement. Le battle pass a aussi été réinitialisé et deux nouveaux modes sont intégrés, avec « Concordance des couleurs » et « Suis le leader », où le premier encourage à foncer dans des boîtes de la même couleur pour avoir un boost temporaire et où le second augmente le phénomène d’aspiration.

Rappelons que Disney Speedstorm est disponible sur PC et toutes les consoles, pour l’instant uniquement via des packs fondateurs payants. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur notre guide complet.